Mały, ale wariat. MiniPC Topton S500 nawet z Intel Core i9-10885H i 16 wątkami

W aluminiowej obudowie o wymiarach zaledwie 146 x 150 x 66 mm można znaleźć nawet osiem rdzeni Intel Core i9-10880H / i9-10885H (2,4 GHz do 5,3 GHz w turbo, 8 rdzeni i 16 wątków). Choć do wyboru są też warianty z sześcioma rdzeniami Intel Core i7-10750H / i7-10857H, czterema w i5-10300H / i5-10400H, a nawet starszą generacją i9-9880H (także 8 rdzeni i 16 wątków). Kwestia pamięci zaczyna się od edycji barebone (bez RAM i SSD), a kończy na 64 GB DDR4 z 2 TB SSD NVMe (można dołożyć drugi nośnik M.2 i trzeci 2,5 cala SSD).Oczywiście posiłkujemy się tylko wbudowanymi układami graficznymi Intel UHD Graphics o różnych parametrach w zależności od konkretnego procesora, więc nie jest to gamingowy szczyt marzeń. Możemy mówić co najwyżej o użyciu do starszych produkcji czy niektórych nowych na bardzo niskich detalach, tudzież rozgrywce w chmurze jak Nvidia GeForce Now. Całości dopełnia bezprzewodowa dwuzakresowa karta sieciowa WiFi ac z Bluetooth (niedostępna przy wyborze barebone), dwie przewodowe sieciówki Realtek 8111H Gigabit LAN, port HDMI, DisplayPort, 4 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, USB-C 3.1 oraz gniazdo słuchawkowe.