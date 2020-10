OPPO to nie tylko smartfony. W ofercie pojawiają się telewizory i inne urządzenia IoT

OPPO przeprowadziło dziś konferencję produktową, która odbyła się pod hasłem. Podczas wydarzenia zaprezentowano całą gamę nowych urządzeń, w tym bezprzewodowe słuchawki Enco X True Wireless z redukcją szumów, OPPO Watch RX oraz telewizory OPPO TV S1 i OPPO TV R1 series, poszerzające portfolio urządzeń IoT OPPO. Od razu studzimy entuzjazm, produkty na razie będą dostępne tylko w Chinach.Premierą tych produktów to jednak wyraźny znak, że w strategii marki ważne miejsce zajmuje wejście na rynek(Internet of Things – Internetu Rzeczy). Podczas konferencji zaprezentowano m. in. słuchawki, które stworzono we współpracy z wiodącym dostawcą rozwiązań Hi-Fi – Dynaudio. Słuchawki zostały dostrojone przez Daniela Emontsa, Głównego Specjalistę ds. Akustyki w Dynaudio. Jest on również twórcą kilku nagradzanych głośników Dynaudio. Producent podaje, że wspomagane przez system dżwięku DBEE 3.0 i wyróżniające się innowacyjnym projektem konstrukcji akustycznej, słuchawki OPPO Enco X True mogą odtwarzać bogate, wyraźne brzmienie w jakości Hi-Fi. Dostarczają przy tym zbalansowany, naturalny dźwięk. Ponadto funkcja redukcji szumu działa we wszystkich wariantach i obejmuje podwójną aktywną redukcję szumów, zarządzanie wielopoziomową redukcją szumów oraz naturalną komunikację w trybie transparentnym. Słuchawki wyposażone są również w mikrofon z potrójną redukcją hałasu i funkcję bezprzewodowego ładowania.