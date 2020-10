MediaMarkt sprzedaje Xiaomi Mi Smart Band 5 za 109 zł

Przeznaczenie: Bieganie Fitness Jazda na rowerze Outdoor Pływanie Siłownia

Kształt koperty: Inny

Pamięć wewnętrzna: 16 MB (ROM)

Wodoodporność: Klasa wodoszczelności: 5 ATM (50m)

Pamięć RAM: 512 KB (RAM)

Typ wyświetlacza: AMOLED Dotykowy Szkło 2.5D

Rozmiar wyświetlacza [cale]: 1.1

Rozdzielczość wyświetlacza: 126 x 29

Inne: 16-bitowa głębia kolorów; Jasność: 450 nit

Rodzaj zasilania: Akumulator Litowo-Polimerowy

Czas pracy [h]: 336

Pojemność [mAh]: 125 mAh

Łączność: Bluetooth 5.0

Opaska sportowa(sprzedawana też jako Mi Band 5) dostępna jest oficjalnie w Polsce w cenie 179 zł. Wielu internautów chętnie zamawia ten gadżet na AliExpress, gdzie oferty wahają się w granicach 100 zł. Tymczasem polski MediaMarkt przygotował zaskakującą promocję w oficjalnym sklepieXiaomi Mi Smart Band 5 można aktualnie kupić za jedyne 109 zł i trzeba przyznać, że to jest rewaluacyjna oferta. Pamiętajmy, że mowa o sprzęcie z oficjalnej, polskiej dystrybucji, który objęty jest 24-miesięczną gwarancją. Warto się spieszyć bowiem opaska wyprzedaje się bardzo szybko. Dodatkowym atutem oferty jest fakt, że można skorzystać z darmowej dostawy w ramach Allegro Smart.Mi Band 5 to doskonały gadżet dla osób chcących regularnie śledzić własną aktywność. Najnowszy model został wyposażmy w delikatnie większy ekran i dużo wygodniejsze, magnetyczne złącze ładowania. Na froncie znajdziemy kolorowy wyświetlacz z ponad 65 motywami. Opaska wspiera 11 trybów sportowych, a nowościami w "piątce" są: maszyna do wiosłowania, skakanka, joga i trening eliptyczny. Na uwagę zasługuje też wodoodporności, śledzenie cyklu menstruacyjnego u kobiet i 24-godzinne monitorowanie tętna i snu.Osoby posiadające opaskę starszej generacji z pewnością zadają sobie pytanie czy warto zamienić "czwórkę" na tegoroczny model. Zmiany nie są rewolucyjne, ale wielu użytkowników je docenia. Szczegóły znajdziecie w naszym artykule dotyczącym pierwszych wrażeń z Mi Band 5 Źródło: Allegro