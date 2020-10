Telewizory Philips z nowej serii Performance wchodzą na rynek

Od 43 do 75 cali.

Ambilight oraz Smart TV na pokładzie

Co nowego w tegorocznej serii Performance?

Po zeszłorocznym debiucie telewizorów z serii Performance marka Philips TV & Sound wprowadza na rynek następcę. Seria 8500 posiada wszystkie cechy modeli poprzedniej generacji, a dodatkowo zyskała kilka nowych rozwiązań.Seria Performance to modele LCD 4K wyposażone w matrycę DLED z szerokim spektrum barw. Według producenta, szczególny nacisk został położony na wysoką jakość obrazu, za którą odpowiada procesor Philips P5 poprawiający parametry w pięciu najważniejszych obszarach decydujących o klasie wyświetlanego obrazu.Do tego dochodzi obsługa wielu istotnych formatów oraz funkcje dodatkowe. Jest to m.in. wsparcie HDR10+, HLG, Dolby Vision oraz funkcja Micro Dimming PRO pozwalająca uzyskać głębszą czerń oraz żywsze kolory. Nie zabrakło też Natural Motion - funkcja odpowiada za poprawę płynności obrazu. Efekty wizualne wspiera przestrzenny dźwięk 3D, który zapewnia obsługa formatu Dolby Atmos.Wszystkie modele z nowej serii Performance wyposażono w trójstronny system Ambilight oraz Smart TV oparty na systemie Android w wersji 9.0 Pie z dużą biblioteką aplikacji i treści na żądanie. Do tego głosowe sterowanie za pomocą wbudowanego Asystenta Google lub przy współpracy z Amazon Alexa.Telewizory z nowej serii 8500 posiadają jasność ekranu zwiększoną do 400 nitów oraz oferują obsługę szerokiej palety barw (WCG – Wide Color Gamut). Dodatkowo urządzenia wspierają bezprzewodowy system przesyłania dźwięku DTS Play-Fi.Zmianie uległ również design tegorocznych modeli wyróżniających się smukłą obudową wykonaną z metalu w srebrnym kolorze. Telewizory w rozmiarze 43", 50" i 58" posiadają lekko nachyloną i obrotową podstawę centralną zaprojektowaną w taki sposób, aby pod ekranem można było swobodnie zmieścić soundbar o wysokości 70 mm. Rozmiar 65" wyposażono w centralną nieruchomą podstawę, również umożliwiającą umieszczenie pod ekranem soundbara 70 mm, natomiast modele 70" i 75" posiadają nóżki, których wysokość można regulować – 19 mm dla bardziej zgrabnego i eleganckiego wyglądu oraz 70 mm dla opcji z soundbarem umieszczanym pod ekranem.