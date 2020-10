Oto technologia Mi 80W. Xiaomi pokazuje, że ładowanie bezprzewodowe może być jeszcze szybsze

Pokaz siły.





Xiaomi pręży muskuły

Wyścig z samym sobą

W kwestii ładowania Xiaomi naprawdę nie próżnuje. Dowód? Dzisiaj zaprezentowano nową (kolejną w tym roku) generację szybkiego ładowania bezprzewodowego o mocy aż. Dzięki niej uzupełnienie poziomu naładowania typowego smartfona z poziomu od 0 do 100 proc. powinno zająć nie więcej niż 20 min.Na wideo prezentującym możliwości nowego rozwiązania widzimy smartfona z obecnie najczęściej spotykaną baterią o pojemności. Po 1 min od uruchomienia stopera poziom naładowania wzrasta do, z koleiuzyskujemy po 8 min, a 100 proc. pojawia się na ekranie po upływie zaledwieWe wpisie blogowym Xiaomi porównuje wyniki uzyskane przezdo swoich dotychczasowych rekordów. Przykładowo zaprezentowane w 2019 roku bezprzewodowe ładowanie o mocy 30 W było w stanie uzupełnić baterię do, a całość wXiaomi jednocześnie przypomina, że w samym tylko 2020 roku firma trzykrotnie biła swoje rekordy w kategorii ładowania bezprzewodowego. Najpierw w marcu zaprezentowano ładowarkę o mocy, w kwietniu wprowadzono pierwszyprodukowany na masową skalę, by w listopadzie finalnie pokazać światu możliwości technologii Mi Wireless Charging Technology o mocy 80 W.