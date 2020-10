Pojemność baterii iPhone 12 smuci i cieszy jednocześnie

Dobre i złe wieści.

Apple w trakcie każdej ze swoich prezentacji nowej generacji smartfonów zachwala ich "wydłużony" czas pracy na baterii. Jednocześnie, przynajmniej przez jakiś czas tajemnicą zawsze pozostaje realna pojemność baterii stosowanych w smartfonach Apple. Właśnie poznaliśmy pojemność baterii w iPhone 12 Pro i iPhone 12 Mini. Doniesienia są słodko-gorzkie.iPhone SE krytykowany był za fatalny współczynnik screen on time (SoT), wynoszący mniej niż 4 godziny. Najmniejszy z najnowszych smartfonów Apple powinien w tej kwestii radzić sobie znacznie lepiej. Apple obiecuje nawet 15 godzin odtwarzania materiałów wideo, na co pozwalać ma bateria o pojemności 2227 mAh, większa niż w przypadku zeszłorocznego iPhone SE (1821 mAh). Wartość taka widnieje w certyfikacji brazylijskiego ANATEL.

Pojemność baterii to nie wszystko

iPhone 12 to bez dwóch zdań jeden z najładniejszych smartfonów, jakie można obecnie kupić. | Źródło: AppleNienajlepsze wieści mam z kolei dla wyczekujących na dane dotyczące iPhone 12 i iPhone 12 Pro. Bateria tych urządzeń cechuje się pojemnością na poziomie 2815 mAh, mniejszą niż w przypadku smartfonu iPhone 12 (3110 mAh). Pomimo różnicy, czas pracy ma być zbliżony za sprawą sporych optymalizacji w zakresie oprogramowania. Apple podaje, ze iPhone 12 ma przepracować nawet 17 godzin odtwarzania wideo. Jak będzie naprawdę?Pojemność baterii iPhone 12 Pro Max nie została ujawniona.Wiele racji mają osoby broniące postawy Apple i przypominające o tym, że pojemność baterii nie jest jedynym wyznacznikiem tego, jak długo dany smartfon będzie w stanie działać bez dostępu do ładowarki. Trudno jest porównywać akumulatory stosowane w iPhone'ach do tych wykorzystywanych w telefonach z Androidem, bowiem każdy z systemów cechuje się zupełnie innym systemem zarządzania energią. Z ewentualną krytyką lub chwaleniem decyzji podjętych przez inżynierów firmy z Cupertino wstrzymajmy się do czasu publikacji pierwszych testów.Źródło: ANATEL