Wymiana ekranu w iPhone 12. Cena usługi zaskakuje

iPhone 12: wymiana i naprawa ekranu telefonu

Koszt wymiany ekranu w smartfonie jest przeważnie tak wysoki, że poniesienie tego wydatku staje się zupełnie nieopłacalne w przypadku starszych modeli flagowców. Im lepszy i bardziej zaawansowany technologicznie wyświetlacz, tym wyższy koszt jego podmiany - proste. Apple poinformowało właśnie, ile kosztuje wymiana ekranu w iPhone 12. W związku z tym mamy wieści dobre i... złe zarazem. Będzie drogo, ale nie w każdym przypadku.Na oficjalnej, amerykańskiej stronie wsparcia technicznego Apple pojawiły się ceny wymiany wyświetlaczy w najnowszych smartfonach iPhone 12. Co ważne, dotyczą one wyłącznie Stanów Zjednoczonych, ale dają niezły pogląd na to, jakiego rzędu wydatku powinni spodziewać się Polacy.Wymiana ekranu w iPhone 12 lubto wydatek na poziomie(ok. 1080 złotych po przeliczeniu bezpośrednio na złotówki). To cena identyczna, jaką należało zapłacić za wymianę ekranu w smartfonie iPhone 11 Pro i wyższa od kwoty naprawy iPhone 11, gdzie wymiana ekranu kosztuje 199 dolarów (ok. 770 złotych). Większy ekran, wyższa cena, to dość logiczne. Wymiana ekranu w iPhone 11 Pro Max to wydatek rzędu 329 dolarów (ok. 1275 złotych).