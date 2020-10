Święto marki Amazfit na AliExpress. Mega promocje na smartwatche

Rusza wyprzedaż.

Kupony Amazfit

Poniżej znajdziecie zegarki Amazfit w w promocji, którymi warto się zainteresować.Lekki i kompaktowy zegarek, który znalazł zastosowanie wśród sportowców. Wyraźny wyświetlacz AMOLED o przekątnej 1.65 cala i rozdzielczości 348 × 442 pikseli zapewnia bardzo wysokie nasycenie kolorów. Chroni go zakrzywione szkło 2.5D, które otoczone jest metalowym korpusem. Zegarek oferuje 12 trybów ćwiczeń. To świetne narzędzie szczególnie dla miłośników pływania. Smartwatch wyróżnia się wodoodpornością do 5 ATM i bez trudu rozpozna pozycję w wodzie w celu dokładnej analizy treningu.Specjalny czujnik Huami BioGacker PPG może przez 24 godziny monitorować tętno. Natomiast technologia RealBeats pozwoli wykryć arytmię serca, a nawet ostrzec o migotaniu przedsionków. Wytrzymała bateria wystarcza nawet na 14 dni pracy.Lekki i kompaktowy zegarek, który sprawdzi się nawet podczas intensywnych treningów. Urządzenie wspiera 10 trybów sportowych, wodoszczelność do 5 ATM, sterowanie muzyką i powiadomienia ze smartfona. Nie zabrakło też niezbędnych czujników jak akcelerometr, magnetometr i pulsometr. Bateria w trybie oszczędzania energii może pracować nawet 90 dni.Sportowy smartwatch, który wyróżnia się ceramiczną obudową, odporną na zarysowania i uszkodzenia. Dotykowy pokryto szkłem Corning Gorilla Glass, a wbudowany moduł GPS pozwala śledzić przebytą trasę podczas treningów. Zegarek wyposażono w 4GB pamięci masowej, można na nią wgrać muzykę i słuchać jej offline.Wodoszczelność klasy IP67 zapewnia ochronę prze kurzem, pyłem i przypadkowym zachlapaniem.Inteligentny zegarek Amazfit T-Rex to naprawdę zaawansowana konstrukcja: 12 certyfikatów wojskowych, wytrzymała obudowa, 20-dniowy czas pracy baterii, 1,3-calowy wyświetlacz AMOLED z nasyconymi kolorami i funkcją Always On Display.Sprzęt oferuje 14 trybów sportowych oraz wodoodporność 5 ATM. Wzmocniona konstrukcja sprawia, że zegarek może bez problemu pracować w trudnych warunkach.Zegarek z funkcjami smart, który zdecydowanie wyróżnia się z tłumu. Xiaomi Amazift Neo to minimalistyczny zegarek cyfrowy, który designem przywodzi na myśl konstrukcję Casio. Pomimo niskiej ceny urządzenie zaskakuje niezłą paletą funkcji. Sprzęt nie tylko liczy kroki i wyświetla spalone kalorie, ale też 24 godziny na dobę śledzi pracę serca za pomocą czujnika PPG.1,2-calowy ekran stylizowany na wyświetlacze retro sprzed lat jest włączony przez cały czas. Użytkownik za pomocą jednego z czterech fizycznych przycisków może aktywować jego podświetlenie. Na ekranie prezentowane są powiadomienia o połączeniach oraz wiadomościach przychodzących na sparowany z nim poprzez Bluetooth 5.0 smartfon.Czas pracy na baterii Xiaomi Amazift Neo powinien zadowolić nawet wybrednych. Producent obiecuje nawet 28 dni działania w trybie normalnego użytkowania i aż 37 dni w trybie energooszczędnym. Wszystko to za sprawą baterii o pojemności 160 mAh, której czas ładowania poprzez kabelek USB wynosi ok. 2,5 godziny.Urządzenie o wymiarach 40,3 x 41 x 11,7 mm waży zaledwie ok. 32 gramów. Obudowa została uszczelniona przed działaniem wody, co potwierdza spełnienie normy 5 ATM.Amazfit Band 5 to opaska, która nie jest do końca nowym sprzętem. Już na pierwszy rzut oka widać, że oparta jest o projekt istniejącego już urządzenia - Xiaomi Mi Banda 5. Specyfikacja obu urządzeń zbytnio się nie różni, chociaż producent zdecydował się na ważną zmianę.Sensor biometryczny Amazfit Banda 5 potrafi nie tylko odczytywać tętno. Amazfit zdecydował się na zaimplementowanie możliwości pomiaru stężenia natlenienia krwi. Amazfit Band 5 ponadto zostanie wyposażony w obsługę asystenta głosowego Alexa oraz oczywiście wbudowany mikrofon.Poza tym Amazfit Band 5 nie różni się od swojego brata z portfolio xiaomi. Dalej mamy do czynienia z ekranem AMOLED 1,1 cala o rozdzielczości 126 x 294 pikseli, funkcją powiadomień i asystenta sportowego z 11 trybami. Opaska potrafi ponadto monitorować jakość snu, miesiączkę czy poziom stresu. Ponadto w oprogramowaniu znajdziemy ćwiczenia oddechowe i możliwość sterowania muzyką odtwarzaną na smartfonie.Oczywiście to tylko wybrane produkty z oferty chińskiej marki - wszystkie obniżki znajdziecie na stronie promocji