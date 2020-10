Huawei Mate 40 Pro - o smartfonie wiadomo już niemal wszystko

Duży przeciek pojawił się w sieci.





Huawei Mate 40 Pro – specyfikacja robi wrażenie





fot. Roland Quandt - WinFuture.de

Seria smartfonów Huawei Mate 40 zostanie zaprezentowana przez chińskiego producenta już 22 października. Już teraz jednak wiadomo, czego możemy spodziewać się po modelu z dopiskiem „Pro” w nazwie. Do sieci przedostały się iCo czeka więc na użytkowników?Huawei Mate 40 Pro zostanie wyposażony wWyświetlacz zachowuje design „Waterfall”, który był prezentowany między innymi w ubiegłorocznym Huawei Mate 30 Pro. Cała konstrukcja będzie odświeżała obraz z częstotliwością 90Hz. W porównaniu do wspomnianego Mate 30 Pro, Mate 40 Pro doczeka się ulepszonego pierścienia z aparatem na tylnej obudowie. Smartfon będzie także korzystał z modułówZa sprawne działanie Mate 40 Pro ma odpowiadać– ostatni flagowy układ Huawei. Całość opiera się o cztery rdzenie Cortex-A55 oraz cztery rdzenie Cortex-A77. Mate 40 Pro będzie zawierał także niezależny koprocesor odpowiedzialny za algorytmy sztucznej inteligencji. Modem 5G będzie dostępny we wszystkich wersjach smartfonów. Huawei Mate 40 Pro będzie z kolei dostępny tylko w wersji zNa tylnej obudowie znajdziemy potrójny system aparatu fotograficznego stworzony z Leicą.. Do tego można dorzucić ultraszerokokątny obiektyw 20 Mpix oraz teleobiektyw ze zmienną ogniskową o rozdzielczości 12 Mpix. Całość ma pozwolić na nagrywanie wideo w rozdzielczości 8K i zachowanie pięciokrotnego zoomu optycznego.Huawei Mate 40 Pro ma działać długo na jednym ładowaniu. Sprzęt wykorzystaObecnie nie wiadomo, ile dokładnie trzeba będzie zapłacić za ten sprzęt.Źródło: HuaweiCentral / fot. Roland Quandt - WinFuture.de