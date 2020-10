Samsung prezentuje opaskę Galaxy Fit2

Proste urządzenie do mierzenia aktywności.





Samsung Galaxy Fit2 – prosta opaska do mierzenia aktywności





fot. Samsung

Samsung zaprezentował. Urządzenie przeznaczone jest na rynek masowy i ewidentnie celuje w przeciętnego konsumenta, który chciałby poznać więcej informacji dotyczących swojej aktywności. Urządzenie trafi do sklepów w wersji czarnej oraz szkarłatnej. Cała konstrukcja jest w stanie działaći wyświetla również aktualną godzinę. Co jeszcze potrafi Samsung Galaxy Fit2?Najnowsza wersja Samsung Galaxy Fit2 pozwala użytkownikowi na mierzenie kondycji, zarządzanie snem oraz wspiera wodoszczelność zgodnie z normą ISO 22810:2010, co oznacza, że można w niej, bez ryzyka uszkodzenia całego akcesorium. Samsung zdradza, iż opaska Galaxy Fit2 pozwala na rejestrowanie aktywności podczas niemalże wszystkich sportów wodnych.Pod względem czujników i sensorów, w Galaxy Fit2 znajdziemy akcelerometr oraz żyroskop. Urządzenie po połączeniu z telefonem pozwala na kontrolowanie odtwarzaniem muzyką i pozwala na odczytanie powiadomień – pod warunkiem, iż posiadamy kompatybilny smartfon działający pod kontrolą systemu Android. Po połączeniu ze smartfonami Samsunga, opaska Galaxy Fit2 pozwoli także na. Za wyświetlanie obrazu odpowiada wyświetlaczMinimalna specyfikacja wymagana do działania opaski, to system Android 5.0 i nowszy, pamięć RAM na poziomie 1,5 GB oraz smartfon Samsunga lub innego producenta. Dla iOS, wystarczy posiadać iPhone’a 7 lub nowszego oraz iOS w wersji 10.0 lub nowszej.Samsung Galaxy Fit2 został wyceniony na około 60 dolarów.. Urządzenie jest obecnie dostępne w systemie przedsprzedaży.Źródło: SlashGear / fot. Samsung