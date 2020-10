Tenda 4G09. Dwupasmowy router LTE z budowanym modemem SIM

Tylna ścianka routera Tenda 4G09 - włącznik, zasilanie, reset/WPS, WAN/LAN i LAN / foto. Tenda

Tenda 4G09 ma wbudowane gniado SIM, więc nie potrzeba jak przy niektórych konkurencyjnych modelach podpinać dodatkowego modemu USB. Wszystko co potrzebne, mieści się już w samym routerze. Tak samo jak gniazda dla sieci lokalnej i opcjonalnie innego źródła internetu przez WAN RJ-45. Użytkownicy dostają do dyspozycji dwa takie gigabitowe porty - domyślnie jako LAN, ale jeden da się przestawić na WAN. Choć szkoda, że nie zdecydowano się na cztery sztuki.W kwestii bezprzewodowej komunikacji z komputerami i innymi sprzętami z domu, Tenda jest przedstawicielem dwupasmowej technologii WiFi 5 ac. Teoretycznie może uzyskać prędkości do 1200 Mb/s (867 Mb/s w kanale 5 GHz i 300 Mb/s dla 2,4 GHz), choć oczywiście w realnych zastosowaniach będzie nieco wolniej. Za to pod kątem wbudowanego modemu, oferuje LTE Cat. 6, czyli pobieranie do 300 Mb/s i wysyłanie do 50 Mb/s.