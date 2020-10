Seria Xiaomi Mi 10T zalicza debiut w Polsce. Oto ceny

Są mocne i mają bardzo dobre aparaty.





Mi 10T i Mi 10T Pro z adaptacyjnym klatkażem

Xiaomi po raz kolejny przypuszcza ofensywę na polski rynek flagowców. Modele Xiaomi Mi 10T i Mi 10T Pro to smartfony z wysokiej półki nie tylko cenowej, ale i jakościowej. Producent chwali się flagową kamerą, szybkością i wyświetlaczem. Wraz z wymienioną dwójką na nasz rynek wszedł także tańszy Mi 10T Lite.Xiaomi Mi 10T Pro wyposażono w wyśwletlacz LCD FHD+ o rozpiętości 6,67 cala. Obsługuje odświeżanie144 Hz opartym o technologię AdaptiveSync. Polega ona na tym, że ekran dostosowuje szybkość odświeżania ekranu do klatkażu wyświetlanego obrazu. Pozwala to znacznie zredukować ilość pobieranej energii przez panel LCD, a konkretnie jego sterownik. Mimo technologii wykonania ekran ma całkiem dobry kontrast wynoszący 1500:1. Xiaomi chwali się też poprawnym odzworowaniem barw dzięki technologii TrueColor, rozwiązaniem MEMC zwiększającym płynność materiałów wideo oraz dookólnym czujnikiem światła.Czytnik biometryczny zlokalizowano we włączniku, natomiast kamerkę selfie 20 MP w otworze w ekranie.Xiaomi Mi 10T Pro napędzany jest wydajnym Snapdragonem 865 sprzężonym z 8 GB RAM. Na dane użytkownika przeznaczono 128 GB lub 256 GB pamięci wewnętrznej. Smartfon obsługuje sieć 5G.Możliwości fotograficzne są imponujące. Główny sensor to Samsung HMX o rozdzielczości 108 MP, który umożliwia robienie plastycznych zdjęć bez szumu, nawet w nocy. Uzupełnia go aparat ultraszerokokątny 13 MP i makro 5 MP.Xiaomi w Mi 10T Pro zaimplementowało sporo ciekawych trybów, z czego 6 z nich wykorzystuje dłuższy czas naświetlania. Telefon umożliwia m.in. malowanie światłem, utrwalanie rozmytych świateł przejeżdżających pojazdów czy przechodzącego tłumu ludzi. Wartą uwagi jest opcja klonowania ludzi czy zestaw charakterystycznych filtrów, np. CyberPunk. Przygotowano też kilka narzędzi dla filmowców, np. opcję kręcenia materiału z kamery tylnej i przedniej jednocześnie.Xiaomi Mi 10T w zasadzie różni się jedynie innym sensorem aparatu głównego (64 MP zamiast 108 MP) i innymi wersjami pamięciowymi.Xiaomi Mi 10T Pro można będzie kupić w wersji 8/128 GB za 2499 złotych i 8/256 GB za 2799 złotych. Przedsprzedaż rozpocznie się dziś, 15 października 2020 roku. W jej ramach do telefonu dodawany będzie oczyszczacz powietrza Mi Air Purifier 3H.Mi 10T wyceniono na 1999 złotych za opcję 6/128 GB i 2199 zł za 8/128 GB. Przedsprzedaż również zacznie się 15 października, ale tym razem firma dorzuci bezprzewodowe słuchawki Mi TrueWireless Earphones 2.Niezależnie od daty zakupu otrzymacie dodatkową, 6-miesięczną gwarancją na ekran za darmo.Co więcej, 16 października Xiaomi organizuje flash sale, w czasie której można będzie wyrwać Mi 10T 6/128 GB ze słuchawkami Mi True Wireless Earphones 2 i opaską Mi Smart Band 5. Zaznaczę, że liczba egzemplarzy jest limitowana.Smartfony dostępne będą od 26 października w salonach Mi Store, na mi-home.pl, mimarkt.pl, mi-store.pl oraz w sklepach Komputronik, Media Expert, Media Markt, Neonet, RTV Euro AGD, X-kom. Smartfony pojawią się też u operatorów Orange, Play, T-Mobile (tylko Mi 10T) oraz Plus (tylko Mi 10T Pro).Xiaomi Mi 10T Lite w wersji 6/64 GB wyceniono na 1499 złotych, a w opcji 6/128 GB na 1599 złotych. Kompromisy zostały więc wynagrodzone zdecydowanie niższą ceną. Sprzedaż rozpocznie się w listopadzie. Nie podano na razie konkretnej daty.