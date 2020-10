Xiaomi wprowadza do Polski wydajny oczyszczacz powietrza, router Wi-Fi 6 i projektor laserowy

Ciekawe nowości debiutują w Polsce.

Mi AioT Router AX3600

Mi 4K Laser Projector 150”

Marka Xiaomi podczas polskiej premiery zaprezentowała najnowsze smartfony serii Mi 10T - Mi 10T Pro, Mi 10T i Mi 10T Lite - a także Mi Air Purifier Pro H, Mi AioT Router AX3600 oraz Mi 4K Laser Projector 150”.to kolejny oczyszczacz powietrza chińskiej marki, który z pewnością przyda się w każdym domu w okresie zimowym. Producent podaje, że dzięki filtrowi HEPA urządzenie pochłania z powietrza do 99,99% cząstek wielkości nawet 0,1 mikrona w tym pyłów, dymu papierosowego, sierści zwierząt, zarodników pleśni, pyłków, zarazków, wirusów i różnych zapachów. Wymiana filtra, w zależności od stopnia zanieczyszczenia odbywa się nawet co 14 miesięcy. W ciągu godziny Mi Air Purifier Pro H jest w stanie oczyścić 600m³ powietrza (PCADR), oznacza to, że w ciągu minuty dostarcza około 10m³ czystego powietrza do naszego domu.Maksymalny obszar działania to pomieszczenie o wymiarach 200 m2 i wysokości 3 m. Ponadto, w ciągu godziny, oczyszczacz jest w stanie pochłonąć formaldehydy oraz zapachy z powierzchni 250 m³ (FCADR), czyli cztery razy szybciej niż poprzednia generacja. Mi Air Purifier Pro H może być sterowany manulanie przez panel dotykowy OLED, za pomocą aplikacji Mi Home lub głosowo przez Asystenta Google oraz Amazon Alexa.Kolejną nowością jest router Mi AIoT Router AX3600 wyposażony w szeciordzniowy procesor Qualcomm oraz 512 MB pamięci DDR. To pierwszy router od Xiaomi z obsługą sieci Wi-Fi szóstej generacji, oferującej najnowsze standardy łączności bezprzewodowej i prędkość Wi-Fi do 2976 Mb/s. Zawiera antenę dedykowaną połączeniom AIoT oraz układ Wi-Fi, co pozwala na automatyczne wykrywanie urządzeń AIoT i parowanie za pomocą jednego kliknięcia. Router obsługuje do 248 urządzeń jednocześnie.Podobnie jak inne urządzenia sieciowe z obsługą sieci Wi-Fi szóstej generacji, router Xiaomi nie należy do najtańszych.Xiaomi ma też propozycję dla miłośników kina. Mi 4K Laser Projector 150” zapewni kinowe wrażenia dzięki jakości wyświetlania 4K Ultra-HD (3840x2160), jasności 1600 ANSI lumenów, technologii ALPD, rozmiarowi obrazu do 150” oraz dwóm głośnikom 15W stereo z Dolby /DTS-HD.