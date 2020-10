Niedrogi smartfon OPPO Reno4 Z 5G już w Polsce

OPPO nie zwalnia.



Niedawno na polskim rynku zadebiutowały smartfony z serii OPPO Reno4. Okazuje się, że to nie koniec nowości, bowiem producent ogłosił dziś kolejny model - poznajcie OPPO Reno4 Z 5G.



Wsparcie dwóch trybów 5G

OPPO Reno4 Z 5G to kolejny smartfon wspierający sieć nowej generacji. Dwa tryby 5G (SA i NSA) w OPPO Reno4 Z 5G dostosowane są do najpopularniejszych częstotliwości sieci, wszystkich działających w Polsce.



Na pokładzie znajdziemy procesor MediaTek Dimensity 800, który łączy cztery mocne rdzenie ARM Cortex-A76 działające z częstotliwością do 2 GHz z czterema energooszczędnymi rdzeniami ARM Cortex-A55 także o taktowaniu do 2 GHz. Do dyspozycji otrzymujemy też 8 GB RAM i 128 GB pamięci masowej.



OPPO Reno4 Z 5G / foto. OPPO



Jednym z największych atutów Reno4 Z 5G jest niewątpliwie ekran w rozmiarze 6.57 cala, który aż w 90,4% wypełnia front urządzenia. Wyświetlacz obsługuje rozdzielczość 2400 x 1080, a zagęszczenie pikseli wynosi 401 PPI. Nie sposób nie wspomnieć tu jednak o wysokiej częstotliwości odświeżania obrazu 120 Hz, którą cieszyć się mogli dotąd głównie posiadacze niektórych flagowców. Panel wykonano w technologii LCD więc miłośnicy ekranów OLED mogą być nieco zawiedzeni.



OPPO Reno4 Z 5G / foto. OPPO



Seria Reno od momentu przedstawienia zyskała powszechnie dobre przyjęcie. Wprowadzając w ramach jej czwartej generacji model OPPO Reno4 Z 5G, chcemy dać większej grupie użytkowników możliwość doświadczenia potencjału 5G, a także niesamowitą płynność obrazu przy rozbudowanych możliwościach fotograficznych i funkcjonalnych. Tak zaprojektowane urządzenie umożliwia każdemu wyrażenie siebie, a także stanowi niezwykle sprawne narzędzie, wszechstronnego zastosowania - komentuje Mo Zhang, Brand Menadżer OPPO Polska.



Smukła obudowa i podwójny aparat z przodu

Smukła, 8,1 mm-owa obudowa i zakrzywione krawędzie 2,5D sprawiają, że całość waży 184 g. Efekt wizualny uzupełnia gradient obudowy o ciekawej głębi otrzymanej w wyniku autorskiego procesu OPPO. Smartfon został wyposażony w czytnik linii papilarnych umieszczony z boku, który jest zintegrowany z przyciskiem zasilania.



Przedni aparat wykorzystuje dwa obiektywy – główny 16 MP i 2-megapikselowy do pomiaru głębi ostrości. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie efektu rozmycia na poziomie sprzętowym, za co odpowiada pomocniczy obiektyw.



Na aparat główny składają się: obiektyw główny 48 MP, szerokokątny obiektyw 8 MP, obiektyw monochromatyczny 2 MP do portretów vintage i czarno-biały obiektyw portretowy 2 MP.



Urządzenie zostało wyposażone w czujnik OV48B, oferujący szerszy zakres dynamiczny, dzięki czemu zdjęcia zachowują szczegółowość nawet w słabym oświetleniu. Zastosowana technologia łączenia pikseli pozwala na uzyskanie większej czułości na światło, a w rezultacie wierniej oddanych szczegółów obrazu, również w zaciemnionym miejscu.



Komfortową obsługę ułatwia również autorski system ColorOS 7.1, bazujący na Androidzie 10. Wsparciem dla systemu jest także bateria 4000 mAh razem z technologią szybkiego ładowania 18 W oraz opcją ładowania zwrotnego. Na pokładzie nie zabrakło też: NFC, BT 5.0, USB Typ-C, 3.5 mm mini jack.



