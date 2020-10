Waga Garmin Index S2 motywuje do zrzucania kilogramów - absurdalnie wysoką ceną

To może zadziałać.





Garmin zaprezentował nową wersję prawdopodobnie najbardziej kontrowersyjnej wagi na świecie. Dlaczego kontrowersyjnej? Ano dlatego, że waga Garmin Index S2 kosztuje 149,99 euro, czyli ok. 680 złotych. Poprzedni model podzielił amatorów sportu i osoby pragnące zrzucić kilka kilogramów na grono krytyków oraz miłośników nietuzinkowego produktu. Nie inaczej będzie w tym przypadku.



Garmin Index S2: możliwości

Garmin Index S2 to urządzenie o wymiarach 320 x 310 i maksymalnym udźwigu na poziomie 181,4 kilogramów. Oprócz masy użytkownika wyświetlanej na kolorowym ekranie, prezentowane są także inne istotne z punktu widzenia redukcji masy i zachowania zdrowego stylu życia wartości. Waga marki Garmin podaje detale na temat zawartości tkanki tłuszczowej w organizmie, masy mięśni szkieletowych i masy kości. Oprócz tego użytkownik dowie tego, czy odpowiednio się nawadnia - Index S2 prezentuje jaki procent całkowitej masy ciała stanowią płyny. Tak, wiem co myślicie na ten temat: waga nie jest w stanie dokonywać dokładnych pomiarów tego rodzaju. Jak się jednak okazuje, poprzedni model radził sobie z tym dość dobrze. Poza tym, bardziej istotnym jest śledzenie trendów, a z tym akurat akcesorium Garmina powinno poradzić sobie wzorcowo.



