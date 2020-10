Zapomnij o iPhone 12. Dziś OnePlus pokazał OnePlus 8T

Jest lepiej, niż się spodziewano.

Wszyscy w branży technologicznej wciąż ekscytują się wczorajszą premierą smartfonów iPhone 12, a redaktorzy prześcigają się dziś w liczbie wpisów na jego temat. Ja postanowiłem z wszelkimi osądami wstrzymać się do dnia sklepowej premiery (kiedy to prawdopodobnie będę trzymał któryś z nowych telefonów Apple w swoich dłoniach), a dziś chciałbym skupić się na wydarzeniach dnia dzisiejszego. Działo się całkiem sporo, bowiem firma OnePlus zaprezentowała smartfon OnePlus 8T, który ze wszech miar zasługuje na Waszą uwagę.OnePlus 8T to nowa wersja OnePlus 8, prezentowanego w połowie bieżącego roku. Sprzęt wykorzystuje 6,55-calowy panel AMOLED o rozdzielczości 2400x1080 pikseli i odświeżaniu obrazu wynoszącym 120 Hz. Notcha nie ma, a przednia kamerka usytuowana jest w lewej górnej części wyświetlacza.O wydajność smartfonu dba flagowy układ Qualcomm Snapdragon 865 z 8 lub 12 GB pamięci RAM. W zależności od wariantu, użytkownik może liczyć na 128 lub 256 GB nie powiększalnej przestrzeni na dane.

OnePlus 8T w kolorze Aquamarine Green. | Źródło: OnePlus

OnePlus 8T: cena w Polsce

OnePlus 8T 8/128 - 2799 złotych

- 2799 złotych OnePlus 8T 12/256 - 3299 złotych

OnePlus 8T 8/128 - 628 euro (ok. 2835 złotych)

- 628 euro (ok. 2835 złotych) OnePlus 8T 12/256 - 740 euro (ok. 3341 złotych)

Względem OnePlus 8 zmieniła się zarówno pojemność akumulatora, jak i tempo jego ładowania. OnePlus 8T wyposażono w baterię o pojemności 4500 mAh, wspierającą szybkie ładowanie w standardzie 65 W, oczywiście za pośrednictwem portu USB-C (3.1). Nie zabrakło NFC, Wi-Fi 6 oraz obsługi technologii 5G.Novum stanowi poczwórny aparat, zastępujący potrójny zestaw kamerek z OnePlusa 8. Użytkownicy mogą liczyć na moduły:(obiektyw f/1.7, z OIS)- ultraszeroki kąt z obiektywem f/2.2- makro- monochromatycznyOnePlus 8T w kolorze Lunar Silver. | Źródło: OnePlusNikt nie obraziłby się zapewne, gdyby czwartą kamerkę zastąpiono teleobiektywem.Sprzęt sprzedawany w kolorach Aquamarine Green (zielonym) i Lunar Silver (srebrnym) ma wymiary 160.7 x 74.1 x 8.4 mm i masę 188 gramów. Urządzenie działa pod kontrolą systemuz nakładką OxygenOS 11.Pełen zapis dzisiejszej prezentacji OnePlus 8T obejrzycie poniżej.OnePlus 8T trafił już do sprzedaży w sieci sklepów x-Kom. Co ciekawe, można go tam kupić taniej, niż bezpośrednio na oficjalnej stronie producenta. Do wyboru konsumentów są dwa warianty urządzenia:Jeśli pragniecie kupić sprzęt za pośrednictwem oficjalnej strony, za poszczególne modele zapłacicie:Źródło: OnePlus