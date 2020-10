Producenci smartfonów z Androidem, proszę skopiujcie to od Apple

MagSafe wymiata.



Apple już nie raz pokazało, że jedną decyzją potrafi zmienić rynek elektroniki użytkowej. Przykład? W iPhone'ach zrezygnowano ze złącza słuchawkowego 3.5 mm, a inny producenci szturmem zaczęli forsować podobne rozwiązanie, co nadal spotyka się z głosami niezadowolenia ze strony samych użytkowników. Tym razem Apple pokazało jednak rozwiązanie, które migiem powinno trafić do androidowej konkurencji. MagSafe.



Termin MagSafe z pewnością znany jest niektórym użytkownikom komputerów Mac. Teraz technologia ta powraca w nieco innej formie, bowiem zaimplementowano ją w



MagSafe, to bajczenie proste

Amerykański gigant pokazał, jak w prosty sposób rozwiązać największą bolączkę ładowania bezprzewodowego. Mam na myśli ruchome elementy - wystarczy, że podczas ładowania nieumyślnie przesuniemy smartfon, a proces zostanie przerwany. Co na to Apple? Z pomocą przychodzą magnesy.



"Ładowarka MagSafe umożliwia cudownie proste bezprzewodowe ładowanie. Dzięki idealnie dopasowanym magnesom mocno przywiera do iPhone’a 12 i iPhone’a 12 Pro i przyspiesza bezprzewodowe uzupełnianie energii." - informuje Apple



Najnowsze akcesoria MagSafe (w tym ładowarka bezprzewodowa) posiadają specjalne magnesy, które idealnie przylegają do obudowy smartfonów iPhone 12. To nie wszystko, zaimplementowano też szeregów sensorów, w tym NFC, aby akcesoria inteligentnie łączyły się z urządzeniem i wymieniać informacje.



MagSafe w iPhone 12 / foto. Apple



Akcesoria MagSafe kompatybilne są oczywiście z najnowszymi smartfonami iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 mini i iPhone 12. Ładowarka bezprzewodowa będzie działała też ze starszymi smartfonami wspierającymi ładowanie bezprzewodowe, jednak w tym wypadu nie możemy liczyć na "magiczne" łączenie magnetyczne.



