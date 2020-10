Doskonały moment na zakup laptopa. Pakiet Microsoft 365 Personal za darmo!

Świetne komputery z Office w prezencie.

Microsoft 365 Personal gratis

Laptopy Dell z pakietem Microsoft 365 Personal gratis

Promocja obejmuje więcej modeli

Artykuł powstał przy współpracy z marką Dell.

Kupując nowego laptopa warto sprawdzić, jakie promocje przygotowali poszczególni producenci. W tym miesiącu uwagę przykuwa oferta marki Dell, która z pewnością zainteresuje wszystkich uczniów i studentów. Semestr rozpoczął się już na dobre, więc to ostatni moment, aby nadrobić zaległości i kupić wydajny sprzęt i odpowiednie oprogramowanie.Do każdego laptopa Dell z systemem Windows 10 kupionego w sklepie sieci x-kom, otrzymamy gratis. Pakiet zawiera przydatne i popularne programy:. Co więcej, w ramach rocznej subskrypcji klient otrzymuje dodatkowo ażw chmurze.Aby skorzystać z promocji, kup laptopa Dell z systemem Windows 10 w dniachw sklepie stacjonarnym lub internetowym sieci x-kom i w ciągu 14 dni zarejestruj zakup za dedykowanej stronie. Kod rocznej subskrypcji usługi Microsoft 365 Personal zostanie wysłany na adres e-mail w ciągu 14 dni od rejestracji.Lista urządzeń objętych promocją jest naprawdę obszerna. Postanowiliśmy wybrać najciekawsze modele, które sprawdzą się u uczniów i studentów.Uniwersalny laptop Dell Inspiron 5505 z 15,6-calowym ekranem Full HD nadaje się zarówno do nauki, jaki do rozrywki. Na pokładzie znajdziemy bardzo dobrze oceniany procesor AMD Ryzen 5 4500U, 8 GB RAM, szybki dysk SSD 256 GB(możliwość montażu dodatkowego dysku M.2 PCIe) oraz zintegrowany układ graficzny AMD Radeon.Na uwagę zasługuje też bogaty zestaw złącz i portów, w tym dwa gniazda USB 3.1 Gen. 1 . Całość zamknięto w stylowej, aluminiowej obudowie. Komputer w omawianej specyfikacji wyceniono na 3499 zł Bardzo podobna konstrukcja do omawianego powyżej modelu, jednak tutaj na pokładzie zamontowano procesor Intel Core i5-1035G1.Warto zauważyć, że zawias zamontowany w laptopie zapewnia wygodniejszy kąt pisania i lepszą cyrkulację powietrza. Użytkownicy powinni docenić też funkcję ExpressCharge, która minimalizuje czas poświęcany na ładowanie (do 80% w ciągu 60 minut).15,6-calowy wyświetlacz WVA (Wide View Angle) o rozdzielczości Full HD zapewnia wygodną obsługę w każdym miejscu.Dell Inspiron 5501 z procesorem Intel Core i5-1035G1, 8 GB RAM (DDR4, 3200MHz) i dyskiem SSD 512 GB wyceniono na 3799 zł Laptop gamingowy Dell Inspiron G3 3500 to sprzęt stworzony nie tylko do rozrywki, gdyż jego wydajne komponenty sprawdzą się również podczas nauki.Komputer zasila procesor Intel Core i5 10. generacji z technologią Intel Turbo Boost 2.0, która w inteligentny sposób zwiększa taktowanie zegarów, wyzwalając jeszcze większą moc obliczeniową.Do dyspozycji otrzymujemy układ graficzny NVIDIA GeForce GTX 1650, który poradzi sobie nawet z wymagającymi grami oraz programami graficznymi.Na uwagę zasługuje też nowoczesny moduł Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), dysk SSD 256 GB + możliwość montażu dodatkowego nośnika SATA, 16 GB RAM (SO-DIMM DDR4, 2933MHz) i matowa matryca LED 15,6" Full HD.Komputer w omawianej konfiguracji można kupić już za 3899 zł Użytkownicy poszukujący bezkompromisowego sprzętu do grania w wolnych chwilach powinni zwrócić uwagę na model Dell Inspiron G5.Tutaj również otrzymujemy procesor Intel Core i5 10. generacji z technologią Intel Turbo Boost 2.0, ale za wrażenia wizualne odpowiada doskonały 15.6-calowy ekran z częstotliwością odświeżania 120 Hz.Układ graficzny NVIDIA GeForce GTX 1650Ti pozwala wygenerować jeszcze lepszą grafikę, a ciekawym dodatkiem jest czytnik linii papilarnych, dzięki czemu system Windows 10 można odblokowywać biometrycznie.Co ważne, komputer posiada gamingowy, ale nie agresywny design więc powinien idealnie pasować do każdego wnętrza. Komputer o takiej wydajności sprawdzi się nie tylko w grach, ale i programach użytkowych czy podczas obróbki zdjęć i wideo. Cena omawianego modelu wynosi około 5300 zł Dell ma też propozycję dla osób ceniących mobilność i wygodę. Inspiron 5400 to model, który bez przeszkód można zabrać na uczelnię czy w podróż. Z komputera można korzystać również w trybie namiotu lub tabletu z podstawką - to idealny sposób na oglądanie filmów.14-calowy ekran Full HD z błyszczącą matrycą zapewnia ostry i nasycony obraz, a sporym udogodnieniem jest dotykowa matryca. Na pokładzie nie zabrakło też inteligentnych rozwiązań, jak czytnik linii papilarnych do jeszcze szybszego odblokowywania komputera.Dell Inspiron 5400 z procesorem Intel Core i5-1035G1, 16 GB RAM i dyskiem 256 GB można kupić już za 4099 zł Niewielki Dell XPS 13 to model, który słynie z solidności i niezawodności. W najnowszym modelu, dzięki technologii InfinityEdge zmniejszono grubość ramki o 23%, do zaledwie 4 mm. W efekcie panel wypełnia 80,7% powierzchni obudowy.Szybką pracę urządzenia zapewnia nie tylko wydajny procesor Intel Core i5-10210U, ale i karta sieciowa AX1650 z zaawansowaną technologią Wi-Fi 6.Producent podkreśla, że komputer wycięty jest z jednego bloku aluminium, dzięki czemu jest trwalszy niż złożona maszyna. Wykorzystanie Carbonu pokrywającego palmrest zapewnia maksymalną wytrzymałość i minimalną wagę.Komputer dostępny jest oczywiście w różnych konfiguracjach. Za model z Intel Core i5-10210U, 8GB RAM i dyskiem 512 GB zapłacimy 7199 zł Wszystkie polecane modele wyposażono też w system Windows 10. Warto pamiętać, że promocja trwa do końca października więc nie zostało wiele czasu aby zgarnąć darmowy pakiet Microsoft 365 Personal.Wszystkie laptopy Dell objęte promocją znajdziecie na stronach sklepu x-kom