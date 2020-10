Apple iPhone 12 oficjalne. Wygląd, cena i specyfikacja ujawnione

Wreszcie są.

Miłośnicy sprzętu Apple od lat przyzwyczajeni są, że nowe smartfony prezentowane są podczas wrześniowej konferencji. W tym roku jednak oficjalna prezentacja iPhone została przeniesiona na początek października, prawdopodobnie z uwagi na globalne opóźnienia związane z dostawami komponentów.Chwilę po godzinie 19:00 czasu polskiego ruszył tegoroczny Apple Event , a producent zdradził szczegóły na temat. Jak w poprzednich latach, seria składa się z kilku smartfonów.Tutaj bez zaskoczenia jednak z małą rewolucją nawiązującą do konstrukcji iPhone 5 z 2012 roku. Krawędzie są bardziej kanciaste, na froncie widzimy spore wcięcie, a z tyłu. charakterystyczny kwadratowy blok aparatów.

Co ważne, najnowszy model wspiera. Apple dogoniło pod tym względem czołowych producentów smartfonów.Za wydajność Apple iPhone 12 odpowiada procesor A14 Bionc wykonany w technologii 5 nm i jest to oczywiście najmocniejszy chip jaki kiedykolwiek zastosowano w iPhone. Według producenta, jest on nawet o 50% wydajniejszy od najlepszych procesorów obecnie montowanych w smartfonach.