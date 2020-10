Realme 7 Pro trafia do sklepów. Kosztuje 1299 zł i jest niemal bezkonkurencyjny

W tej cenie trudno o lepszą specyfikację.





Realme 7 Pro zaskakuje specyfikacją

Chińska marka Realme postanowiła powalczyć o polskich konsumentów atrakcyjną ceną. Patrząc na poczynania firmy, myślę, że to może się udać. Potrzebujecie dowodu? Popatrzcie tylko na możliwości Realme 7 Pro, który właśnie trafił do polskich sklepów.Przy okazji przypomnę, że Realme chce podkreślić niezawodność swoich telefonów, oferując serwis ‘3+2’ dla wszystkich użytkowników serii realme 7, dająci 2 miesięczny okres darmowej wymiany w przypadku wad fabrycznych.Wyceniony na 1299 zł Realme 7 Pro zaskakuje specyfikacją. Na pokładzie znajdziemy procesor, GPU Adreno 618, ażi 128 GB pamięci. Największym atutem jest jednak bateria i. Ogniwo o pojemości 4500 mAh naładujemy do pełna w około 35 minut. To pierwszy tak tani smartfon z ładowaniem 65W dotychczas zarezerwowanym tylko dla flagowców.