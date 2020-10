Xiaomi prezentuje 65-calowy TV Redmi z HDR za bezcen

Tanio i dobrze.





Duży i tani telewizor. Oto Redmi Smart TV A65

Kolejny tani telewizor Xiaomi zaprezentowany. Tak naprawdę nowość jest przedstawicielem należącej do chińskiego giganta marki Redmi. Co to oznacza w praktyce? Oczywiście jeszcze niższą niż w przypadku sprzętu Xiaomi Cenę. Redmi Smart TV A65 wyceniono na zaledwie 2599 jenów, co w przeliczeniu daje jedynie ok. 1460 złotych. Na co konsumenci mogą liczyć w tej cenie? Jak się okazuje, całkiem sporo.Redmi Smart TV A65 to największy z telewizorów wchodzących w skład nowej serii z propozycjami o przekątnych ekranu od 32 do 65 cali. Model ten to rzecz jasna propozycja z matrycą 65-calowej, wyświetlającej obraz o rozdzielczości 4K z częstotliwością jego odświeżania na poziomie 60 Hz. Skromnie? W tej cenie może być.Według deklaracji producenta telewizor zapewnia 178-stopniowe kąty widzenia oraz wsparcie dla technologii HDR. Jasność obrazu nie została podana, więc po HDR nie spodziewałbym się na Waszym miejscu zbyt wiele. O wydajność telewizora dba 64-bitowy, czterordzeniowy układ z CPU wykorzystującym rdzenie Cortex A-53 i GPU Mali G52 oraz 1,5 GB RAMu. Wi-Fi? Jest, niestety tylko dwuzakresowe.