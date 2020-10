Premiera iPhone 12 na żywo. Gdzie oglądać wydarzenie? Stream i link

Transmisja na żywo.





Premiera iPhone 12 na żywo: link

iPhone 12: ceny i modele

iPhone 12 Mini 64/128/256 GB - ceny od 699 dol. (ok. 3199 zł)

- ceny od 699 dol. (ok. 3199 zł) iPhone 12 64/128/256 GB - ceny od 799 dol. (ok. 3599 zł)

- ceny od 799 dol. (ok. 3599 zł) iPhone 12 Pro 128/256/512 GB - ceny od 999 dol. (ok. 4499 zł)

- ceny od 999 dol. (ok. 4499 zł) iPhone 12 Pro Max 128/256/512 GB - ceny od 1099 dol. (ok. 4999 zł)





Rendery iPhone 12 Pro. Tak właśnie wyglądać ma nowy iPhone . | Źródło: Svetapple.sk . | Źródło: Svetapple.sk

iPhone 12: wygląd

Premiera iPhone 12 na żywo transmitowana będzie już dziś, 13 października, od godziny 19:00 czasu polskiego. Apple pokaże łącznie cztery nowe smartfony - iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro i iPhone 12 Pro Max. Gdzie oglądać premierę iPhone 12 i innych nowości prezentowanych przez popularną firmę z Cupertino? Podpowiadamy.Gdzie oglądać premierę iPhone 12 na żywo? Najlepiej tutaj. Poniżej osadziliśmy wideo z oficjalnego kanału Apple w serwisie YouTube. Transmisja z premiery iPhone 12 rozpocznie się już dziś, 13 października, o godzinie 19:00.Transmisja z premiery smartfonów iPhone 12 dostępna będzie także za pośrednictwem oficjalnej strony Apple, pod tym adresem Według najnowszych przecieków,nowej generacji to. Prawdopodobnie kosztował będzie 699 dolarów w podstawowym wariancie z 64 GB pamięci na dane, co przełoży się zapewne na kwotę ok. 3199 złotych. Ceny i warianty pozostałych smartfonów z rodziny iPhone 12 to: Jak wygląda nowy iPhone 12? Jakiś czas temu w sieci ukazały się dokładne rendery iPhone 12 Pro , które dają odpowiedź na to pytanie. Grafiki potwierdzają to, co było wiadomo już od dawna: iPhone 12 ma wyglądać jak iPhone 5 Źródło: mat. własny