10-letni rekord sprzedaży laptopów pobity. Lenovo i HP zdominowały rynek

A wszystko przez COVID-19.

Na skutki koronawirusa na pewno nie może narzekać branża elektroniki, z producentami laptopów na czele. Jak informuje Canalys tylko w trzecim kwartale br. sprzedano ok. 64 mln laptopów, z czego największy w tym udział miały dwie firmy, czylioraz. Łączna sprzedaż laptopów oraz mobilnych stacji roboczych wzrosła o 28 proc. w ujęciu rocznym. Z kolei w analogicznym okresie desktopy zanotowały spadek o 26 proc.osiągnęło najlepszy rezultat. W trzecim kwartale br. sprzedaż urosła o, co przekłada się nasprzedanych laptopów. Z koleizajęło drugie miejsce ze wzrostem rzędu. Nie obyło się jednak bez problemów z zachowaniem płynności dostaw, z którymi borykali się przede wszystkimoraz

Nie tylko zdalna praca

Wyniki sprzedaży w trzecim kwartale | Źródło: CanalysO możliwych komplikacjach obie korporacje informowały natomiast w czwartym kwartale 2019 roku. Już wtedy mogliśmy się dowiedzieć, że głównym powodem tej sytuacji były braki procesorów produkcji. Ciąg dalszy kłopotów niebieskich miał miejsce także w kolejnym kwartale, kiedy to przez Chiny przetoczyła się pierwsza fala pandemii, w wyniku której przerwano dostawy układów.W kontekście wpływu pandemii na rynek warto zauważyć także udział gamingu. Kiedy to z dnia na dzień ludzie pozamykali się w domach, to właśnie gry wideo stały się ulubioną rozrywkową. Dzięki temu - jak przewiduje IDC - do końca roku łączna liczba sprzedanych laptopów oraz monitorów może wynieść, co przekładać się będzie na wzrost wynoszącyMimo obecnie powszechnie panującego optymizmu Canalys przewiduje, że w ciągu kolejnych 12 miesięcy branża może zanotować spore spadki. Do możliwych powodów na pewno należy zaliczyć częściowe nasycanie rynku, a także rosnąca fala bezrobocia.Źródło: Canalys, Techspot, foto: Unsplash