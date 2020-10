Xiaomi prezentuje UWB. Obsługa urządzeń Smart Home nigdy nie była aż tak efektowna

Smart Home jeszcze bardziej smart.

UWB - do czego?

Automatyka domowa, inaczej Smart Home, dla Xiaomi to ogromnie ważna gałąź działalności. Świadczyć o tym może m.in. dzisiejsza premiera, na której sam wiceprezes chińskiej korporacji, Zeng Xuezhong, zaprezentował zupełnie nową łączność, która służyć będzie do komunikacji pomiędzy urządzeniami.Jak twierdzi chiński producent, UWB daje smartfonom oraz urządzeniom z kategorii Smart Home swoiste poczucie przestrzeni, a działanie systemu przypomina GPS, tyle że dla zamkniętych pomieszczeń. Dzięki temu użytkownicy posiadający cały ekosystem od Xiaomi mogą obsługiwać pojedyncze urządzenia jeszcze łatwiej.Po skierowaniu smarfona w stornę urządzenia, na ekranie pojawia się menu | Źródło: XiaomiKomunikacja wykorzystuje fale o częstotliwości, a jej działanie wspierane jest przez algorytmy, które pozwalają na określenie lokalizacji urządzeń z dokładnością do centymetra oraz 3° nachylenia. Wiemy też, że układ odpowiedzialny za UWB został zamontowany w modeluNa filmie widzimy jak wiceprezes wskazując smartfonem wiatrak , wywołuje jego menu na ekranie. Następnie odwraca się w stronę telewizora, co skutkuje pojawieniem się przycisków do obsługi kanałów. Wszystko odbywa się bardzo płynnie bez konieczności nawiązywania połączenia osobno dla każdego sprzętu.Jak informuje portal Gizmochina , komunikacja UWB powinna być dostępna dla wszystkich urządzeń z kategorii Smart Home. Nie mamy informacji natomiast kiedy nowość pojawi się w kolejnych smartfonach. Co więcej, Xiaomi w najbliższej przyszłości planuje jeszcze bardziej uprościć obsługę. Jak? Żeby kontrolować pracę np. wiatraka, nie będziemy zmuszeni już nawet wykonywać ruchu smartfonem w jego kierunku. Czy to już magia, czy jeszcze automatyka domowa?Źródło Gizmochina, foto: Xiaomi