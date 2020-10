Gamingowa mysz dla fanów Cyberpunk 2077. Razer Viper Ultimate w specjalnej edycji

Stacja ładowania także jest zaopatrzona w podświetlenie / foto. Razer



Razer Viper Ultimate Cyberpunk 2077 Edition wzorem zwykłej wersji ma też 8 programowalnych przycisków (producent deklaruje wytrzymałość na poziomie 70 milionów kliknięć) i kółko. Specjalne przełączniki optyczne Razera zapewniają czas reakcji na poziomie 0,2 milisekundy.



W kwestii technicznej, to po prostu Razer Viper Ultimate (opcjonalnie ze stacją ładowania), nic nie zmieniło się względem zwykłej edycji poza żółtym malowaniem i grafikami nawiązującymi do stylu z Cyberpunka 2077. Dostaniemy optyczny sensor o maksymalnej czułości 20000 dpi (fabrycznie wgrano profile 400, 800, 1600, 2400 oraz 3200) i szybkości 650 ips (przy akceleracji do 50 G).

Podświetlenie RGB i bezprzewodowe działanie

Oczywiście nie zapomniano o podświetleniu w systemie Razer Chroma RGB. Wbudowana pamięć Razera pomieści 5 profili. Na jednym ładowaniu opisywana bezprzewodowa mysz może wytrzymać do 70 godzin. W zestawie można będzie znaleźć opcjonalną przy innych edycjach stację ładowania, do której da się też podłączyć dedykowany odbiornik radiowy. Wymiary myszki, to 126,73 x 57,6 x 37,81 mm, a waga wynosi 74 g.







Standardowo mysz Razer Viper Ultimate sprzedawana jest w kolorze czarnym (classic black) i różowym z szarymi dodatkami (quartz pink). Za to Cyberpunk 2077 Edition wchodzi w skład dwóch edycji dostępnych ekskluzywnie tylko w firmowym sklepie na stronach Razera (poza Cyberpunk można też wybrać jasną mercury white). Nie ma jeszcze konkretnej daty premiery, ale powinna wejść do sprzedaży w listopadzie w cenie 159,99 dolarów (około 610 złotych) ze stacją dokującą do ładowania od razu w zestawie.





Źródło i foto: Razer / wccftech