Porysowałem aparat w smartfonie. Dzięki temu zdjęcia są... ciekawsze!

Rysa zadziałała jak filtr fotograficzny.





Potencjał porysowanego szkła odkryłem po zmierzchu

Görlitz wygląda jak miasto z pocztówki. Kto nie był, niech nadrabi zaległości. / foto: własne

Po tym zdjęciu stwierdziem, że coś jest nie halo. / foto: własne

Schody na perony w Görlitz. / foto: własne

Rysa jest naprawdę głęboka. Na szczęście powstała na ochronnym szkle hartowanym. / foto: własne



Zarysowany aparat wykorzystałem także w wielu późniejszych kadrach wykonanych w Warszawie. Poniżej kilka przykładów:





Rysy w elektronice i optyce na ogół są zjawiskiem niepożądanym. Nie tylko szpecą wyświetlacze i obiektywy naszych smartfonów czy aparatów, ale także wpływają na ich funkcjonalność. Zarysowany obiektyw gorzej transmituje światło, co najczęściej objawia się niepożądanymi refleksami, a w skrajnych przypadkach mglistym, mlecznym obrazem.O dziwo taka wada może obrócić się zaletę, o czym miałam okazję się przekonać na wyjeździe do Göerlitz - jednym z najpiękniejszych miast, jakie miałem okazję odwiedzić w swoim życiu.Wypadało przywieźć do domu kilka kadrów, więc któregoś pięknego wieczoru wybrałem się na miasto. Goërlitz o tej porze było opustoszałe - ciężko było znaleźć jakiegokolwiek pieszego. To były idealne warunki na zdjęcia.Bezlusterkowiec zostawiłem w domu, więc zabrałem ze sobą to, co miałem pod ręką - smartfon Xiaomi Mi 9T.Po uwiecznieniu kilku kadrów zauważyłem dziwne refleksy pojawiające się wokół latarni i świateł samochodowych. Stwierdziłem więc, że znowu uwaliłem obiektyw, więc pospiesznie przetarłem tył smartfona o koszulkę (wiem, lepiej używać ściereczki z mikrofibry, ale jeśli się nie ma tego co się lubi, to się wyciera czym się ma pod ręką). Niestety i to nie pomogło.Nie ukrywam, że mnie to irytowało. Jestem perfekcjonistą, więc każda niedoskonałość, każdy pyłek i każdy niechciany artefakt doprowadza mnie do szewskiej pasji. Po jakimś czasie stwierdziłem jednak, że refleksy nie zaszkodziły zdjęciom, a wręcz je upiększyły. Fotografie nabrały charakteru i w mojej opinii lepiej oddawały klimat tamtego wieczoru.Bardzo mnie to zainspirowało, więc ze spaceru przywiozłem więcej zdjęć niż zakładałem. Po wybraniu najciekawszych ujęć stwierdziłem, że przyjrzę się soczewkom aparatu i spróbuję się dowiedzieć, skąd pojawiły się refleksy.Początkowo obstawiałem, że winę ponosi stary klej – zaraz po rozpakowaniu telefonu nałożyłem na soczewki aparatu szkło ochronne. Trzyma się już tak sobie dobry rok, więc myślałem, że klej stracił swoje właściwości i zaczął wpływać na transmisję obrazu.Okazało się jednak, że winę ponosi głęboka rysa przebiegająca przez oś optyczną głównego aparatu. Zdziwiło mnie to, zwłaszcza, że dbam o telefon jak o jajko. Ale uszkodzeniu uległo tylko szkło ochronne a nie właściwy obiektyw, więc finalnie nie ma nad czym płakać.