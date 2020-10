Redmi Note 10 może zapożyczyć aparat z flagowców

Smartfon zapowiada się intrygująco.





Redmi Note 10 - średniopółkowy procesor, ale aparat flagowy

Redmi Note 10 - wersja z aparatem 48 MP. / Foto: @GadzyZone (Twitter)

Redmi Note 10 może być dostępny w dwóch wersjach: z aparatem 108 MP i tańszym 48 MP. Obie wersje prawdopodobnie nie będą się dużo różnić pod względem wizualnym. / Foto: SlashLeaks





Seria Redmi Note jest niesamowicie popularna w naszym kraju i nie tylko. Smartfony te miały niezłe aparaty, jednak pod tym względem znacząco odstawały od droższych konstrukcji. W końcu to smartfony ze średniej półki cenowej. Najnowsze plotki zdradzają, że nadchodzący Redmi Note 10 może się zbliżyć do możliwości współczesnych flagowców. Przynajmniej w kwestii aparatu głównego.Według informacji zamieszczonych na serwisie Weibo, Redmi Note 10 ma zostać wyposażony w główną matrycę o rozdzielczości aż 108 MP. Takie sensory możemy spotkać w wielu flagowych konstrukcjach takich jak Xiaomi Mi 10 i Mi 10 Pro, Samsung Galaxy S20 Ultra czy Motorola Edge Plus.Jeśli plotka się sprawdzi, to Redmi Note 10 może być jednym z najlepszych przyszłych średniaków pod względem fotograficznym. Pamiętajmy, że rozdzielczość nie jest gwarantem wysokiej jakości zdjęć. Należy jednak zaznaczyć, że matryce 108 MP są wyjątkowo duże. Zwiększa to ilość wyłapywanego światła i w dużym skrócie pozwala na poprawę jakości fotografii, zwłaszcza w nocy.Redmi Note 10 ma podobno być napędzany Snapdragonem 750G, który zadebiutował w Xiaomi Mi 10T Lite. Warto zauważyć, że projekty obu smartfonów są do siebie całkiem podobne. Możliwe, że nowy Redmi będzie bazował właśnie na Mi 10T Lite.Z przodu Redmi Note 10 mamy mieć do czynienia z (tradycyjnie) ekranem LCD. Kamerka selfie może zostać przeniesiona ze środka na lewy róg wyświetlacza. Moim zdaniem to zmiana na minus - symetria jest jednak przyjemniejsza dla oka.Redmi ma też przygotowywać słabszą wersję z aparatem 48 MP, którą możemy podziwiać na zdjęciach. Model o oznaczeniu M2007J22C prawdopodobnie będzie wyposażony w MediaTeka Dimensity 720 i 8 GB RAM. Według zdjęć urządzenie zadebiutuje z MIUI 12 opartym o Androida 10.