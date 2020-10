Xiaomi Mi Band 5 za jedyne 93 zł. Tak tanio jeszcze nie było

Mi Band 5 z AliExpress to świetna okazja

Bez wątpienia to Xiaomi jest liderem na rynku tanich opasek sportowych. Chińska firma pokazuje, że tanie gadżety mogą być bardzo użytecznie, a zegarki z serii Mi Band zyskały miliony fanów na całym świecie.Cyklicznie informujemy o promocjach na Mi Band 5. Tym razem cena jest naprawdę wyborna - za najnowszą opaskę Xiaomi na AliExpress. Warto przypomnieć, że w Polsce gadżet ten oficjalnie kosztuje 179 zł.Mi Band 5 to doskonały gadżet dla osób chcących regularnie śledzić własną aktywność fizyczną. Najnowszy model został wyposażmy w delikatnie większy ekran i dużo wygodniejsze, magnetyczne złącze ładowania. Na froncie znajdziemy kolorowy wyświetlacz z ponad 65 motywami. Opaska wspiera 11 trybów sportowych, a nowościami w "piątce" są: maszyna do wiosłowania, skakanka, joga i trening eliptyczny. Na uwagę zasługuje też wodoodporności, śledzenie cyklu menstruacyjnego u kobiet i 24-godzinne monitorowanie tętna i snu.Właśnie ruszyła październikowa wyprzedaż na AliExpress, a wielu sprzedawców kusi klientów atrakcyjnymi ofertami. Aby kupić Xiaomi Mi Band 5 za $24.49 (ok. 93 zł), udaj się na stronę produktu , wybierz najtańszą wersję(druga od lewej) i dodaj produkt do koszyka. Podczas finalizacji zamówienia podaj kod promocyjny: