Ruszyła wyprzedaż na AliExpress. Promocje na produkty z UE (kupony)

To już dziś.

Kody promocyjne AliExpress

PAZDZIERNIK4 – $4 na zakupy od $40

– $4 na zakupy od $40 PAZDZIERNIK8 – $8 na zakupy od $80

– $8 na zakupy od $80 ALICUDOWNE – $10 na zakupy od $65

– $10 na zakupy od $65 ALERABAT1010 – $10 na zakupy od $65

– $10 na zakupy od $65 PICODI1010 – $10 na zakupy od $65

– $10 na zakupy od $65 GROUPON1010 – $10 na zakupy od $65

– $10 na zakupy od $65 MAMYJE1010 – $10 na zakupy od $65

– $10 na zakupy od $65 QPONY1010 – $10 na zakupy od $65

– $10 na zakupy od $65 BLIX1010 – $10 na zakupy od $65

Najciekawsze promocje na AliExpress

AliExpress nie zwalnia tempa rusza z kolejną wyprzedażą. Październikowe oferty dotyczą głównie produktów wysyłanych bezpośrednio z europejskich magazynów. Co to oznacza? Są to towary dostarczane z lokalnych magazynów (głównie w Polsce, Czechach i Hiszpanii), gdzie czas dostawy wynosi 3-7 dni roboczych, a nie jak ma to miejsce w przypadku wysyłki z Chin, 2-3 tygodnie. Jednocześnie kupujący nie muszą martwić się o dodatkowe opłaty przy realizacji zamówienia.Tym razem kupujący mogą skorzystać z kodów rabatowych, które obniżą finalną cenę produktu nawet o 10 dolarów (ok. 38 zł). Dodatkowo, dostępne są też kampanie z kodami Select, które dają dodatkowe 2$ zniżki. Kupon ważny jest od 12 do 15 października.Aby odebrać 2$ zniżki na AliExpress przejdź pod ten adres , zaloguj się na swoje konto i odbierz kupon Select.Kody dostępne poniżej pozwalają obniżyć cenę produktów wysyłanych z magazynów UE. Zniżkami objęte są produkty dostępne pod tym adresem Korzystając z jednego z powyższych kodów można zamówić smartfon Xiaomi POCO F2 Pro 6/128GB . Finalna cena wyniesie $376.99 (1425 zł) więc jest to aktualnie najtańszy flagowiec z procesorem Snapdragon 865 i ekranem AMOLED.