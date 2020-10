Olśniewające laptopy konwertowalne HP Spectre i Envy x360 z Intel Core 11 gen

Na tym właśnie polega konwertwalność - laptop, namiot, "odwrócona" podstawa na ekran i tablet / foto. HP



Zastosowany dotykowy ekran ma proporcje 3:2 i wysoki stosunek ekranu do obudowy wynoszący aż 90,33 proc. Świetne wrażenia wizualne zapewnia panel OLED o kontraście aż 1000000:1 i szerokiej gamie kolorów DCI-P3 (oczywiście zgodny z HDR). Fabrycznie może pochwalić się 100 proc. kalibracją kolorów z delta E, a także inteligentnym przełączaniem przestrzeni barw (zależnie od aktualnej pracy pomiędzy DCI-P3, sRGB, Adobe RGB).



Najnowsze procesory Intel Core 11 gen i5 i i7 oraz grafika Intel Iris Xe

Za wydajność odpowiadają procesory Intel Core 11 gen, a konkretniej modele z linii i7 oraz i5. Wspominane chipy są wyposażone w bardzo wydajne (jak na zintegrowane rozwiązania) wbudowane karty graficzne z rodziny Intel Iris Xe. Poza tym laptop spełnia wymagania platformy Intel Evo, a pełne naładowanie jego ogniw gwarantuje pracę maksymalnie nawet przez 17 godzin.



Poseidon Blue, to również ciemny kolor z pogranicza granatowego i szarego / foto. HP



Z dodatków warto wymienić czytnik linii papilarnych, obsługę rysika HP MPP 2.0 Tilt Pen (z funkcją mocowania magnetycznego), WiFi 6 (WiFi ax), Bluetooth 5.0, złącze Thunderbolt 4, adaptacyjne wyciszanie szumów tła w komunikatorach, wyłączniki kamerki i mikrofonu, głośniki stworzone przy współpracy z Bang & Olufsen czy inteligentne zarządzanie energią, wydajnością i chłodzeniem.





HP Spectre x360 z 5G i zaktualizowane HP Envy



Nieco mniejszy przedstawiciel serii HP Spectre x360 13 zapewnia do 16,5 godziny pracy na baterii, a opcjonalnie może być wyposażony w bardzo szybki modem internetowy 5G (choć niestety wariant z taką łącznością nie posiada certyfikatu Intel Evo). Za to modele HP Envy x360 13 mogą pracować 12,75 godziny, a Envy 13 nieco dłużej do 13 godzin. Ostatni wariant ma nieco gorszy współczynnik powierzchni ekranu do obudowy wynoszący 88 proc.



HP Envy x360 13 w srebrze, też nieźle się prezentuje / foto. HP



A co w kwestii cen i dostępności? Nie jest tanio, co można było przewidzieć. W końcu to linie laptopów premium. HP Spectre x360 14 będzie można kupić od grudnia w cenie wyjściowej od 5999 złotych z Intel Core i5, a od 7199 przy wyborze i7. HP Spectre x360 13 w tym samym czasie od 5999 złotych. Wariant z 5G dopiero na początku 2021 roku (ceny jeszcze nie podano). Idąc do linii Envy, to model x360 13 wyjdzie najpóźniej - w lutym 2021 roku w cenie od 4299 złotych, a „zwykły” (niekonwertowalny) Envy 13 w grudniu od 3999 złotych.





Źródło i foto: HP