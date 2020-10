Western Digital też z SSD PCIe 4.0. Nowe WD_Black nie tylko dla graczy

Flagowy WD_Black SN850 NVMe SSD w edycji bez radiatora / foto. Western Digital



Wśród nowości znalazły się trzy modele o odmiennych interfejsach. Flagowym jest WD_Black SN850 NVMe SSD przesyłający dane po PCI-Express 4.0. To pierwszy nośnik w ofercie WD korzystający z tego interfejsu. Jego maksymalne transfery (wariant 1 TB) sięgają 7000 MB/s w odczycie i 5300 MB/s dla zapisu danych. Firma wykorzystała kontroler WB_Black G2, ale nie ujawniono informacji na temat kości pamięci.W sprzedaży pojawią się warianty 500 GB, 1 TB i 2 TB bez radiatora (polecane głównie właścicielom płyt głównych ze zintegrowanymi elementami chłodzenia dla nośników M.2) lub z radiatorem, a do tego podświetleniem RGB. Ceny mają zaczynać się od 149,99 dolarów (w prostym przeliczeniu około 570 złotych). W firmowym sklepie online WD można trafić na oferty (wyłącznie bez radiatora): 500 GB za 152,99 euro, 1 TB za 274,99 euro i 2 TB za 549,99 euro (odpowiednio mniej więcej 685, 1230 i 2460 złotych).

Karta WD_Black AN1500 NVMe z RAID 0

Jeśli nie mamy PCI-Express 4.0, ale dysponujemy wolnym gniazdem rozszerzeń PCI-Express 3.0 x8, to może zainteresować nas dysk SSD NVMe w formie karty rozszerzeń. Model WD_Black AN1500 NVMe SSD Add-In-Card został zaopatrzony w dwa nośniki pracujące w RAID 0. W przypadku modeli 2 TB i 4 TB daje to osiągi do 6500 MB/s w odczycie i 4100 MB/s dla zapisu.



WD_Black AN1500, czyli dwa nośniki SSD NVMe spięte w RAID 0 / foto. Western Digital



Karta ma na pokładzie radiator i podświetlenie RGB. Ceny zaczynają się od 299,99 dolarów za wariant 1 TB (około 1135 złotych). W sklepie internetowym WD prezentują się następująco: 1 TB za 272,99 euro, 2 TB za 538,99 euro i 4 TB za 1055,99 euro, czyli w przeliczeniu mniej więcej 1220, 2410 i 4720 złotych. Jak widać, tanio nie jest i bardziej opłaca się dysponować platformą z PCI-Express 4.0 i wolnym slotem M.2. Cena będzie niższa, a maksymalna wydajność jeszcze wyższa.





Stacja dokująca WD_BLACK D50 Game Dock NVMe SSD



Bardzo ciekawym i nietypowym akcesorium jest stacja dokująca WD_BLACK D50 Game Dock NVMe SSD. Poza obecnością nośnika 1 TB lub 2 TB (w sklepie WD w cenie 492,99 euro i 673,99 euro, czyli około 2205 i 3015 złotych) dostajemy cały pakiet złącz. Pomiędzy komputerem i stacją rozpinamy kabel Thundebolt 3, a mamy do dyspozycji wbudowany nośnik oraz dodatkowe możliwości.



Wielofunkcyjna stacja dokująca z wbudowanym SSD NVMe / foto. Western Digital



Podłączenia zasilacza i ładowania laptopa, gniazdo Ethernet przewodowej sieci LAN, DisplayPort, gniazdo słuchawkowe combo (słuchawki i mikrofon) jack 3,5 mm oraz kilka złącz USB 3.2 Gen 2 10 Gb/s w formie tradycyjnego USB-A i USB-C. Część obsługuje szybkie ładowanie. Na deser oczywiście także dodatkowy Thunderbolt. Nie zabrakło też RGB. Będzie też dostępna opcja bez wbudowanego nośnika SSD. Część z opisywanych produktów jest już dostępna w sklepach lub będzie jeszcze w tym miesiącu, ale na niektóre (WB_Black SN850 w edycji z radiatorem) będzie trzeba poczekać do przyszego roku.



Źródło i foto: Western Digital