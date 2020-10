9 na 10 osób uważa, że kupowanie najnowszego smartfona jest bez sensu

Dlaczego?





Kupowanie nowości to strata pieniędzy?





fot. Freestocks - Unsplash

Prawie dziewięciu na dziesięć dorosłych użytkowników uważa, że kupowanie najnowszego smartfona to w większości przypadków strata pieniędzy. Ciekawe badanie przeprowadzone na próbie 2000 Brytyjczyków pokazało, iż ponadTrzy osoby z czterech ankietowanych nie chce płacić fortuny, aby móc zdobyć najnowsze sprzęty. W rezultacie prawie jedna trzecia przepytanych osób zamierza wydawać mniej na smartfony i inne gadżety w przeciągu zbliżających się dwóch lat. I tego typu wniosków jest więcej.Prawie trzy czwarte z przepytanych osób stwierdziło, iż jest– połowa użytkowników wykorzystuje także używaną technologię, aby zaoszczędzić pieniądze. Wraz ze wzrostem cen urządzeń elektronicznych oraz liczbą nowych premier, nadążanie za najnowszymi technologiami staje się naprawdę trudne. I ciężko się temu dziwić. Dla przeciętnego użytkownika bycie na bieżąco może być faktycznie przytłaczające.Jak pokazują badania, konsumenci. Wiele firm w ten sposób próbuje podchodzić do swoich użytkowników, wmawiając im, iż potrzebują najnowszego sprzętu praktycznie „na już”. Wszystko to oczywiście w wysokiej cenie.62 procent ankietowanych przyznało, iż czuje się „zmuszone” do zakupu najnowszej wersji sprzętu ponieważ żywotność wybranych akcesoriów i rozwiązań spada wraz z czasem. Osiem na dziesięć przepytanych osób nie lubi takiego zjawiska i źle się z nim czuje.Co najciekawsze, prawie 75 procent przepytanych osób twierdzi, iż nie widzi wielkiej różnicy pomiędzy starszymi a nowszymi modelami smartfonów. Badanie wygląda więc bardzo ciekawe i pokazuje,i korzystają z niej w sposób mniej świadomy.Źródło: Independent / fot. Youssef Sarhan - Unsplash