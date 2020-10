Razer wprowadza na rynek tani mikrofon dla graczy

W cenie 50 dolarów.





Razer wprowadza tani mikrofon dla graczy





fot. Razer

Razer podczas imprezy RazerCon zapowiedział wprowadzenie na rynek zupełnie nowego mikrofonu przeznaczonego dla graczy. Model Seiren Mini został stworzony, aby odpowiedzieć na potrzeby osób próbujących wejść do świata gamingu lub streamingu, ale nie posiadających dużego budżetu. Cała konstrukcja została wyceniona na 50 dolarów i korzysta z technologii pojemnościowej. Oznacza to, iż zapewnePrezentując nowy mikrofon, Razer zachwalał jego możliwości związane z przechwytywaniem dźwięku oraz płaską charakterystykę częstotliwości, która ma przyczynić się do zwiększenia wyraźności głosu użytkownika. Amerykańska marka zrobiła także prztyczek w kierunku innego, bardzo popularnego mikrofonu – Blue Yeti –To nie pierwszy raz, kiedy Razer decyduje się na taką bezpośrednią konfrontację.Warto jednak pamiętać, iż mikrofony Blue Yeti są prawie dwa razy droższe od rozwiązania Razera i często posiadają– są też one znacznie większe pod względem rozmiarów. Razer Seiren Mini ma domyślnie nie zajmować dużo miejsca na biurku.Aby osiągnąć cenę 50 dolarów i zachować wysokość jakość dźwięku, Razer usunął nawet. Celem jest stworzenie możliwie jak najprostszej konstrukcji plug and play.Na początek nowy mikrofon Razera będzie dostępny w trzech kolorach do wyboru: czarnym, białym oraz różowym. Urządzenie pojawi się w sprzedaży USA i zapewne wraz z czasem także na innych rynkach, w tym również Polsce.Trzeba przyznać, iż mimo swoich braków, cała konstrukcja zdaje się mieć rację bytu w segmencie budżetowych mikrofonów.Źródło: Engadget / fot. Razer