Jak dbać o czystość słuchawek? Oto sprawdzone metody

Warto o nich pamiętać.

Trudno sobie wyobrazić drogę na uczelnię czy do pracy bez ulubionej muzyki w uszach. Korzystając ze swoich słuchawek codziennie, należy mieć świadomość, że niewłaściwy sposób ich ochrony może wpłynąć nie tylko na walory estetyczne, ale również na jakość brzmienia. Bez względu na to, czy korzystamy z dousznych czy nausznych słuchawek, należy pamiętać o regularnym czyszczeniu sprzętu.Powrót do bardziej aktywnego trybu życia oznacza też konieczność zwrócenia większej uwagi na czystość sprzętu, z którego korzystamy poza domem. Najlepszą metodą usunięcia kurzu z trudno dostępnych miejsc jest skorzystanie, a jeżeli to nie wystarczy, z pomocą może przyjśćz funkcją chłodnego nawiewu, która wydmucha drobne zanieczyszczenia.Sposób czyszczenia słuchawek dousznych jak i nausznych jest bardzo podobny. W obu przypadkach należy pamiętać o kilku podstawowych zasadach. Przede wszystkim zdecydowanieoraz stosowania substancji chemicznych, które mogą uszkodzić materiał, z jakiego są wykonane. Specjaliści rekomendują użycie suchej, czystej ściereczki, drewnianych wykałaczek lub bawełnianych wacików do oczyszczenia poszczególnych elementów. Dobrą metodą jest również, które wiele osób w obecnej sytuacji ma ze sobą w podręcznej torbie lub plecaku.

Z pomocą może przyjść suszarka z funkcją chłodnego nawiewu / foto. Canva Pro

Podobnie jak w przypadku smartfonów, dobrą metodą jest również zastosowanie antybakteryjnych chusteczek / foto. Canva Pro

Niektórzy producenci, by ułatwić utrzymanie słuchawek w czystości oferują sprzęt z wymiennymi, nadającymi się do prania wkładkami m.in. Teufel CAGE. Łatwość pielęgnacji to zdecydowanie jedna z najważniejszych zalet tego rozwiązania.Czyszcząc silikonowe, wymienne elementy można je, po odłączeniu ich od obudowy słuchawek, ostrożnie opłukać ciepłą wodę z dodatkiem mydła. Trzeba pamiętać, że elektroniki nie można zbliżać do strumienia wody chyba, że obudowa ma odpowiednie certyfikaty wodoszczelności. Warto zwrócić na to uwagę już przy wyborze słuchawek. Niektóre modele charakteryzują się wzmocnioną odpornością na wilgoć i zachlapania, dzięki czemu jesienny deszcz, podczas biegu na autobus nie będzie stanowił dla nich zagrożenia. Trwała konstrukcja w połączeniu z wysokiej jakości materiałem jest dodatkowym zabezpieczeniem.Eksperci odradzają intensywne pocieranie lub zeskrobywanie zabrudzeń ostrymi przedmiotami, ponieważ mogłoby to doprowadzić do uszkodzenia zewnętrznej powłoki sprzętu.Stosując wyżej wymienione zasady zapewnimy długotrwałe i jakościowe działanie słuchawek.Jeżeli szukasz niedrogich słuchawek bezprzewodowych, sprawdź nasze najnowsze zestawienie polecanych modeli z AliExpress . W jednym miejscu zebraliśmy najciekawsze propozycje od chińskich producentów.Źródło: Teufel