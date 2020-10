Poznaliśmy datę premiery smartfonów z serii Huawei Mate 40

Zaledwie chwilę po nowych iPhone’ach.





Po kilku tygodniach opóźnienia (względem poprzednich lat), Huawei poinformowało, kiedy dokładnie możemy spodziewać się premiery nowych smartfonów z serii Mate 40. Tym razem Chińczycy zaplanowali swoje wydarzenie na. Transmisja z całej premiery odbędzie się w kilku serwisach: na Facebooku, YouTube oraz Twitterze. Co dokładnie zobaczymy?O serii Huawei Mate 40 plotki krążą praktycznie od miesięcy. Chiński gigant telekomunikacyjny już 22 października zaprezentuje co najmniej cztery nowe modele smartfonów. Wśród nich znajdą się takie sprzęty, jak. Każde z urządzeń ma być zasilane nowym procesorem HiSilicon Kirin wyprodukowanym. Slogan całego wydarzenia związanego z prezentacją wspomnianych urządzeń Huawei, to „Leap Further Ahead”, co daje nadzieję na ogromne zwiększenie wydajności samych flagowców.Bazując na licznych plotkach oraz przeciekach, każde z urządzeń Huawei ma mieć podobny wyświetlacz, jak model P40 Pro z początku 2020 roku. Możemy więc spodziewać się nieco zakrzywionego ekranu OLED z wycięciem w kształcie swoistej „pigułki” na kamerkę do zdjęć selfie. W urządzeniu znajdzie się takżeSmartfony z serii Huawei Mate 40 mają posiadać także technologięCałością będzie zarządzała nakładka EMUI 11.Modele z wyższej półki (czyli zapewne wersja Pro i Pro+) będą korzystały z ulepszonego aparatu, który zapewniNa szczęście na premierę urządzeń nie trzeba będzie długo czekać.Tego dowiemy się już na dniach.Źródło: Gizmochina / fot. Huawei