Gry z PS4 na PS5. Sony odpowiada na pytania graczy

Pytania o PlayStation 5.

Sklepowa premiera PlayStation 5 nadciąga wielkimi krokami. Jedną z niewielu niewiadomych pozostawały szczegóły związane ze wsteczną kompatybilnością urządzenia, która jak okazało się już jakiś czas temu ograniczona będzie wyłącznie do tytułów z PlayStation 4. Sony ujawniło właśnie te informacje w najnowszym wpisie na blogu PlayStation, odpowiadając na najczęściej zadawane przez internautów pytania.Na PlayStation 5 będzie można zagrać w ponad 99% z biblioteki ponad 4000 gier dostępnych na PlayStation 5. Potwierdzono, że poprzednie generacje konsol nie zostaną objęte kompatybilnością wsteczną.Sony podaje, że sama rozgrywka wyglądała będzie inaczej, jednakże dostęp do gier wyglądał będzie rzecz jasna odmiennie. Tańsza wersja PlayStation 5 nie dysponuje przecież napędem Ultra HD Blu-ray.Na PS5 Digital Edition gracze uruchomią cyfrowe wersje kompatybilnych gier z PS4. Będą mogły to być pozycje już kupione lub takie, które zostaną kupione już po premierze PS5. Będzie można grać w nie poprzez PlayStation Store na PS4, na PS5 i poprzez apkę mobilną PlayStation. Nie będzie sposobu na uruchomienie starych gier z płyt - żadnego. W przypadku PS5 z napędem optycznym będzie dało się uruchamiać gry z płyt z PS4. W obu wypadkach będzie dało się grać w tytuły z PS4 dostępne na PS Plus i PS Now.

PlayStation 5 w dwóch wariantach z kompletem akcesoriów. | Źródło: Sony

Czym różni się granie w gry z PS4 na PS5 od grania w gry z PS4 na PS4?

Czy gry z PlayStation VR są wstecznie kompatybilne?

Czy da się streamować gry z PS4 na PS5?

W które gry z PS4 nie da się grać na PS5?

PlayStation 5: przedsprzedaż

PlayStation 5: cena

Wybrane gry z PS4 będą wczytywały się znacznie szybciej na PS5, a za sprawą techniki Game Boost uruchamiały się będą w wyższej liczbie klatek na sekundę. Niektóre mogą być wyświetlane przy tej samej, ale stabilniejszej średniej liczbie klatek. Niektóre tytuły będą miały zdjęty limit klatek, inne być odtwarzane w wyższej rozdzielczości. Sony mówi także o zrobieniu użytku z nowego interfejsu konsoli PS5, o czym informacje udostępni później.Tak! Oczywiście do zabawy potrzebny będzie headset PS VR, kontroler DualShock 4 lub kontroler(-y) PS Move. PS5 HD Camera nie jest kompatybilna z PS VR na PS5. By skorzystać z PS VR na PlayStation 5 potrzebne są zarówno PS Camera dla PS4, jak i adapter PS Camera (dołączony w zestawie z konsolą, za darmo).Krótko: tak. Funkcja Remote Play z PS4 na PS5 będzie wspierana. W tym wypadku oczywiście gracz nie zyska na funkcji Game Boost.Jak działa przenoszenie zapisów gier pomiędzy PS4 i PS5?Cyfrowe gry, dane gier i zapisy gier pomiędzy konsolami PlayStation 4 i PlayStation 5 da się przesyłać poprzez kabel LAN lub bezprzewodowo poprzez Wi-Fi. Jeśli przechowujecie dane z PS4 na dysku zewnętrznym, możecie przenieść je na PS5 poprzez dysk zewnętrzny. Jeśli jesteście członkami PS Plus, dane między konsolami zsynchronizujecie poprzez chmurę.możliwość przenoszenia zapisów gier zależy od tego, czy deweloper danej produkcji na to pozwoli.Kontroler do PlayStation 5 nosi nazwę DualSense. | Źródło: SonyTytuły te będą oznaczone w PlayStation Store jako "PS4 Only" (tylko na PS4). Lista gier niekompatybilnych znajduje się w tym miejscu Polska przedsprzedaż PS5 dowiodła tego, że fani gier naprawdę nie mogą się już doczekać debiutu nowego next-gena. Urządzenia wyprzedały się na pniu, a zainteresowanie przekroczyło wszelkie oczekiwania. Było ono tak duże, że niektóre sklepy były zmuszone anulować zamówienia na PlayStation 5 Cena PlayStation 5 w Polsce to 2299 złotych. 1849 złotych kosztuje tańszy model PlayStation 5 Digital Edition, pozbawiony napędu płyt optycznych.Źródło: PlayStation Blog