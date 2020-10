Słuchawki bezprzewodowe z AliExpress. 15 najlepszych tanich modeli

Każdy znajdzie coś dla siebie.





Co zrobić, jeżeli nasz smartfon pozbawiony jest gniazda jack 3,5 mm? Można kupić przejściówkę lub po prostu zdecydować się na zakup bezprzewodowych słuchawek. Na korzyść tej drugiej kategorii produktów przemawia fakt, że ich ceny robią się coraz bardziej przystępne, czego dowodem mogą być okazje znalezione na AliExpress.



1. Olaf F9-5

Zaczynamy od najtańszej propozycji w całym zestawieniu. Olaf F9-5 to słuchawki, które w naprawdę niewielkim budżecie oferują ogrom funkcji. Wystarczy tylko wspomnieć o obecności redukcji szumu czy modułu Bluetooth 5.0. W zestawie otrzymujemy etui ładujące (1500 mAh), do którego dodatkowo możemy podpiąć np. smartfon. Z kolei same słuchawki zostały wyposażone w głośnik 10 mm z grafenową membraną oraz akumulator o pojemności 50 mAh. Na ich obudowie umieszczono też panel dotykowy, który umożliwia sterowanie muzyką czy odbieranie połączeń.



Cena: ok. 62 zł



2. Xiaomi Redmi AirDots 2

Xiaomi Redmi AirDots 2 to bezprzewodowe słuchawki wyposażone w moduł Bluetooth 5.0 oraz funkcję redukcji szumów w środowisku DSP. Posiadają głośnik 7.2 mm, są lekkie (4.1 g) i jednocześnie zapewniają długą pracę. Producent obiecuje nawet 4 godziny na jednym ładowaniu. Z kolei dzięki etui z akumulatorem o pojemności 300 mAh zestaw wytrzyma nawet 12 godzin bez konieczności podłączania do zasilania. Model Xiaomi Redmi AirDots 2 wspiera także obsługę asystentów głosowych.



Cena: ok. 62 zł (7-dniowa dostawa z Hiszpanii)



3. H&A Bluetooth V5.0

H&A to odporne na wodę i pot bezprzewodowe słuchawki wyposażone w moduł Bluetooth 5.0. W zestawie znajdziemy etui ładujące z ekranem, który wskaże m.in. poziom naładowania osobno do każdego kanału. Nie mogło zabraknąć także akumulatora o pojemności 2200 mAh - producent zapewnia, że stacja pozwala na 12-krotne naładowanie baterii. Do dyspozycji otrzymujemy funkcję redukcji szumów oraz wsparcie dla asystenta głosowego. Z kolei panel dotykowy umieszczony na obudowie umożliwia swobodne sterowanie muzyka czy odbieraniem połączeń głosowych. Warto dodać, że w tym przypadku zainstalowano głośnik 8 mm, który zgodnie z obietnicą ma oferować basowy i głęboki dźwięk.



Cena: ok. 62 zł



4. QCY QS2

W przypadku QCY QS2 producent zwraca szczególną uwagę na jakość dźwięku, co ma być zasługą m.in. głośnika 6 mm, obsługa kodeku AAC, a także obecności układu Realtek v5.0. Co więcej, całkiem dobrze wygląda również kwestia baterii. Każdy kanał wyposażony jest w akumulator o pojemności 43 mAh. Z kolei etui ładujące posiada ogniwo o pojemności 800 mAh, które jest w stanie 8 razy naładować obie słuchawki do pełna, co przekłada się na 32 godzin pracy bez konieczności podłączania do zasilania. Nie zabrakło także wsparcia dla asystentów głosowych.



Cena: ok. 69 zł



5. Anomoibuds Pro 50

Anomoibuds Pro 50 to propozycja dla osób szukających modelu zapewniającego długi czas pracy. Producent zapewnia, że na jednym ładowaniu słuchawki (50 mAh) wytrzymają 4 lub nawet 5 godzin rozmów czy odtwarzania muzyki. Etui ładujące posiada akumulator o pojemności 1000 mAh, co ma przekładać się nawet na 10 ponownych ładowań. Z ciekawostek Anomoibuds Pro 50 pozwalają słuchać muzyki na jednym kanale, podczas ładowania drugiego. Dostępna jest też funkcja automatycznego parowania. Nie mogło zabraknąć modułu Bluetooth 5.0 czy wsparcia dla kodeku AAC.



Cena: ok. 75 zł



6. QCY T8

Kolejna propozycja od QCY. Model T8 otrzymał głośniki 13 mm oraz oferuje wsparcie dla kodeku AAC. Jest też lekki, bo waży 4 g. Warto zaznaczyć, że znajdziemy tutaj moduł Bluetooth w wersji 5.1, który zapewnia mniejsze opóźnienia w przesyle danych (110 ms). Producent deklaruje 3,5 godziny rozmów lub 5 godzin odtwarzania muzyki na jednym ładowaniu. Etui ładujące wyposażone w akumulator o pojemności 380 mAh będzie w stanie naładować słuchawki do 4 razy do pełna, bez konieczności podłączania do zasilania. Oczywiście mamy tutaj wsparcie dla asystentów głosowych (Siri czy Alexa).



Cena: ok. 77 zł



7. Haylou T15

Te niewielkie i lekkie (3.7 g) słuchawki wyposażone są w głośnik 6 mm. Za łączność odpowiada moduł Bluetooth 5.0. Producent największą uwagę zwraca jednak na długi czas pracy. Etui ładujące wyposażone w baterię 2200 mAh jest w stanie zapewnić 60 godzin odtwarzania. Umożliwia także zwrotne ładowanie np. smartfona. Dodatkowo na obudowie znajdziemy wskaźnik naładowania. Odporność na wilgoć gwarantowana jest standardem IPX 5. Co więcej, słuchawki posiadają panel dotykowy, który pozwala na sterowanie odtwarzaniem, jest też wsparcie dla asystentów głosowych takich jak Siri i Google Assistant.



Cena: ok. 92 zł



8. Xiaomi Air 2 SE

Model Air 2 SE to druga w tym zestawieniu propozycja od Xiaomi. Tradycyjnie w zestawie znajdziemy dwie słuchawki oraz etui. Na wyposażeniu słuchawek znalazło się m.in. Bluetooth 5.0 czy redukcja szumu, za którą odpowiedzialny jest system złożony z podwójnych mikrofonów. Nie zabrakło także obsługi kodeku AAC. Pod względem czasu pracy słuchawki zapewniają do 5 godzin odtwarzania na jednym ładowaniu, etui ładujące oferuje dodatkowe 20 godzin. Odtwarzaniem można sterować przy pomocy asystenta głosowego lub panelu dotykowego umieszczonego na obudowie.



Cena: ok. 93 zł (7-dniowa dostawa z Hiszpanii)



9. Edifier X3





Edifier X3 wyróżniają się wsparciem dla kodeku aptX, co ma wpływać na polepszenie jakości dźwięku. Słuchawki wyposażone są także w moduł Bluetooth 5.0, głośniki 13 mm oraz funkcję redukcji szumu. Producent zapewnia, że sprzęt jest odporny na wilgoć (IPX5). Na jednym ładowaniu są w stanie zapewnić do 6 godzin odtwarzania muzyki. Etui oferuje dodatkowe 24 godziny pracy. Pod względem sterowania, otrzymujemy panel dotykowy, Edifier X3 wspierają także obsługę asystentów głosowych (Siri i Google Assistant).



Cena: ok. 97 zł (3-dniowa dostawa z Polski)



10. Baseus Encok W04

Dzięki głośnikom o rozmiarze 13 mm słuchawki mają zapewniać bardzo przyjemne doznania muzyczne. Są także lekkie (3,5 g), a wbudowany akumulator o pojemności 37 mAh pozwala na odtwarzanie przez 3,5 h przy głośności ustawionej na 70 procent. Etui (400 mAh) zapewnia w sumie 20 godzin pracy bez konieczności podłączania. Producent zwraca także uwagę na długość czuwania, która wynosi 300 godzin. Ponadto słuchawki standardowo łączą się ze smartfonem dzięki modułowi Bluetooth 5.0, który zapewnia zasięg do 10 metrów. Pojawia się też informacja o standardzie IP54, dzięki któremu konstrukcja jest odporna na pył i zachlapania.



Cena: ok. 98 zł



11. Tronsmart Onyx Ace

Tronsmart Onyx Ace wyposażono w przetworniki o średnicy 13 mm, a dźwięk przetwarzany jest przez kodek AptX. Warto do tego dodać informację o systemie redukcji szumu. Przy założeniu, że muzyki będziemy słuchać z głośnością ustawioną na 50 proc., słuchawki popracują przez 5 godzin na jednym ładowaniu. Etui z kolei zapewnia 24 godziny bez konieczności podłączania do zasilania. Nie mogło zabraknąć możliwości sterowania odtwarzaniem dzięki dotykowemu panelowi. Jest też wsparcie dla asystentów głosowych. Pod względem konstrukcyjnym, słuchawki zostały zaprojektowane, by ograniczać powstawanie ciśnienia w uchu. Co więcej, dzięki konstrukcji spełniającej normę IPX5 sprzęt nadaje się do uprawiania sportu.



Cena: ok. 122 zł



12. EDIFIER TWS200

Kolejna propozycja od firmy Edifier posiada głośniki 13 mm z kompozytową membranę z ciekłokrystalicznego polimeru. Za stabilne połączenie w tym przypadku odpowiada moduł Bluetooth 5.0. Urządzenie wspiera także zapewniający wysoką jakość dźwięku kodek aptX. Co więcej, producent chwali się także podwójnym mikrofonem z funkcją automatycznej redukcji szumów. Z kolei czas odtwarzania na słuchawkach (35 mAh) wynosi ok. 6 godzin, natomiast wydajność ładującego etui (350 mAh) szacuje się na 18 godzin. Przy okazji warto wspomnieć o możliwości sterowania odtwarzaniem z pozycji samych słuchawek.



Cena: ok. 136 zł (3-dniowa dostawa z Polski)



13. Xiaomi Airdots Pro 2

W przypadku Xiaomi Airdots Pro 2 priorytetowo potraktowano jakość dźwięku. Stąd producent zdecydował się na zastosowanie przetworników pokrytych tytanem, a wielkość samego głośnika wynosi 14,2 mm. Co więcej, za przetwarzanie dźwięku odpowiada kodek LHDC. Xiaomi zwraca także uwagę na redukcję szumów oraz dużą stabilność połączenia gwarantowanego przez moduł Bluetooth 5.0. Warto dodać, że jedna słuchawka waży 4,5 g. Do naładowania lewego i prawego kanału potrzebna będzie godzina, co przekłada na 4 kolejne godziny odtwarzania. Co więcej, bateria w etui zapewnia dodatkowe 10 godzin pracy.



Cena: ok. 156 zł (7-dniowa dostawa z Hiszpanii)



14. Tronsmart Apollo Bold

W przypadku Xiaomi Airdots Pro 2 priorytetowo potraktowano jakość dźwięku. Stąd producent zdecydował się na zastosowanie przetworników pokrytych tytanem, a wielkość samego głośnika wynosi 14,2 mm. Co więcej, za przetwarzanie dźwięku odpowiada kodek LHDC. Xiaomi zwraca także uwagę na redukcję szumów oraz dużą stabilność połączenia gwarantowanego przez moduł Bluetooth 5.0. Warto dodać, że jedna słuchawka waży 4,5 g. Do naładowania lewego i prawego kanału potrzebna będzie godzina, co przekłada na 4 kolejne godziny odtwarzania. Co więcej, bateria w etui zapewnia dodatkowe 10 godzin pracy.