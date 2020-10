Nowy smartfon Huawei kosztuje 899 zł. Zaskakująco duża bateria i słuchawki bezprzewodowe gratis

Ciekawa oferta.





P smart 2021 z dużym, 6,67-calowym wyświetlaczem Full HD+ oraz z poczwórnym aparatem fotograficznym 48 MP to nowa propozycja od Huawei, skierowana do osób poszukujących smartfona w atrakcyjnej cenie. Smartfon został wyposażony w pojemną baterię 5000 mAh i technologię SuperCharge – 10 minut ładowania pozwala na korzystanie z telefonu nawet przez dwie godziny. Rekomendowana cena sprzedaży P smart 2021 to 899 zł.



Huawei P smart 2021 to stylowy smartfon dostępny w trzech kolorach: czarny, zielony i różowe złoto. W telefonie zastosowano duży, 6,67-calowy wyświetlacz Full HD+ o rozdzielczości 2400 x 1080, który wyróżnia się cienkimi ramkami, a aparat przedni znajduje się pośrodku ekranu. Ekran telefonu wspierany jest przez tryb Eye Comfort z certyfikatem TÜV Rheinland, który skutecznie filtruje światło niebieskie, co zwiększa ochronę oczu użytkownika.



Poczwórny aparat fotograficzny

Główny aparat P smart 2021 został wyposażony w cztery obiektywy. Obiektyw główny charakteryzuje się matrycą o rozdzielczości 48 MP z przesłoną f/1,8. Drugi obiektyw o rozdzielczości 8 MP z przysłoną f/2,4 służy do wykonywania zdjęć ultraszerokokątnych z polem widzenia 120 stopni. Dwa obiektywy o rozdzielczości 2 MP umożliwiają natomiast wykonywanie zdjęć makro oraz pomiar głębi ostrości obrazu.



Przedni aparat fotograficzny smartfona wyposażony jest w 8 MP obiektyw, wspierany przez sztuczną inteligencję, która w czasie rzeczywistym automatycznie dopasowuje kluczowe ustawienia wykonywanego zdjęcia.



Wydajność i oprogramowanie

Sercem P smart 2021 jest ośmiordzeniowy procesor HiSilicon Kirin 710A wspomagany przez 4 GB pamięci RAM. Pamięć wewnętrzna 128 GB może zostać rozszerzona kartą pamięci o pojemności do 512 GB. Nowy smartfon Huawei jest zasilany przez baterię o pojemności 5000 mAh, która obsługuje technologię 22.5 W Huawei SuperCharge. Smartfon można odblokować za pomocą kciuka poprzez czytnik znajdujący się na boku obudowy.



Najnowszy smartfon Huawei wykorzystuje oprogramowanie EMUI 10.1, bazujące na systemie operacyjnym Android i działa w oparciu o Huawei Mobile Services (HMS).



Oficjalnym sklepem z aplikacjami na telefonie P smart 2021, podobnie jak w przypadku innych urządzeń Huawei nowej generacji, jest



