Huawei ma sprzedać markę Honor. Oto, dlaczego może to zrobić

Echa konfliktu Chiny vs USA.

Honor 9X. | Źródło: Honor

Honor to kluczowa submarka Huawei

Ming-Chi Kuo rzadko mylił się w swoich prognozach co do marki Apple. Nie oznacza to jednak, że w kwestii sprawy Huawei jest wyrocznią.Linda Sui z Strategy Analytics twierdzi, że żadna chińska firma nie kupiłaby submarki Honor. Sui uważa, że byłaby to niezwykle problematyczna transakcja dla każdego nabywcy z Państwa Środka. Jako najlepsze rozwiązanie dla Huawei w obecnej sytuacji wskazuje ona przerzucenie ciężaru produkcji na komputery osobiste, tablety i elektronikę ubieralną.Warto pamiętać o tym, że Honor w bardzo dużej mierze polega na łańcuchach dostaw Huawei. Właśnie ten fakt powoduje, iż zdaniem większości branżowych ekspertów szanse na odsprzedaż marki są bardzo niewielkie. Kenny Liew z Fitch Solutions komentując sprawę powiedział, że Honor jest zbyt istotny dla Huawei, aby został odsprzedany.W przeciągu ostatnich pięciu lat Honor wygenerował ponad 10 miliardów dolarów przychodów firmie Huawei. IDC estymuje, że Honor odpowiada za 28% sprzedaży wszystkich smartfonów Huawei w pierwszej połowie tego roku. Strategy Analytics podaje, że udział ten mógł wynosić nawet 38%.Źródło: SCMP