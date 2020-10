AMD prezentuje procesory Ryzen 5000. Gracze będą w siódmym niebie

Pozamiatane.





Nowe procesory AMD Ryzen 5000 - szczegóły

Promocja na AMD Ryzen 5000

Procesory AMD Ryzen 5000 zostały oficjalnie zaprezentowane i trzeba przyznać otwarcie, że AMD nie zwalnia tempa. Producent mówi bez ogródek: to najszybsze procesory dla graczy na świecie, zapewniające nawet o 26% wyższą wydajność w grach niż poprzednia generacja. Skonstruowane w oparciu o nową architekturę Zen 3 układy trafią do sprzedaży 5 listopada 2020 roku.W trakcie dzisiejszego wydarzenia zaprezentowano trzy nowe procesory - AMD Ryzen 9 5950X, Ryzen 9 5900X, Ryzen 7 5800X i Ryzen 5 5600X. Według deklaracji, układy gwarantować mają 2,8-krotnie lepszą efektywność energetyczną niż konkurencja. Nie obyło się bez ulepszeń w rdzeniu, wśród których warto wymienić choćby zunifikowany 8-rdzeniowy kompleks z bezpośrednim dostępem do 32 MB pamięci podręcznej L3. To właśnie dzięki nim osiągnięto nawet o 19% lepszy współczynnik IPC niż poprzednia generacja. To największy skok od czasu wprowadzenia pierwszej generacji procesorów AMD Ryzen.Flagowymi konstrukcjami są oczywiście 16-rdzeniowy AMD Ryzen 9 5950X oraz 12-rdzeniowy AMD Ryzen 9 5900X. Wycenione na odpowiednio 799 dolarów i 599 dolarów procesory mają być nowymi królami mocy obliczeniowej w grach komputerowych, przynajmniej w rozdzielczości 1080p - takie dane przytacza na chwilę obecną AMD.Zaprezentowane dziś układy to:Płyty główne z chipsetami AMD serii 500 są gotowe do obsługi procesorów AMD Ryzen 5000 po prostej aktualizacji BIOS.Przy zakupie wybranych modeli procesorów AMD Ryzen 5000 i 3000 będzie można otrzymać bezpłatnie grę Far Cry 6 w cyfrowej wersji standardowej, już po jej wydaniu.Źródło: AMD