Smartfon z logo Qualcomm i podzespołami Asusa? To może być gamingowy potwór!

Nowy model z flagowym CPU ma mieć swoją premierę jeszcze w tym roku | Źródło: QualcommNie znamy jeszcze specyfikacji, ale patrząc np. na model ROG Phone 3 (oprócz flagowego CPU) z pewnością po nowej konstrukcji możemy oczekiwać sporej ilości RAM-u (16 GB) pojemnej baterii (6000 mAh), ekranu z wysoką częstotliwością odświeżania (144 Hz) oraz zaawansowanego systemu chłodzenia, który utrzymywać będzie optymalną temperaturę nawet w trakcie wielogodzinnej rozgrywki.W tym kontekście warto przypomnieć, że firma Qualcomm jeszcze oficjalnie nie potwierdziła premiery swojego flagowego CPU. Najprawdopodobniej Snapdragon 875 zostanie jednak zaprezentowany 1 lub 2 grudnia, kiedy to odbędzie się coroczna impreza amerykańskiej korporacji — tradycją jest, że to właśnie w trakcie jej trwania pokazywane są nachodzące flagowce.Smartfon firmy Qualcomm będzie dzielił wiele podzespołów z modelami ROG | Źródło: AsusPo firmie Qualcomm można by było się spodziewać, że będzie chciała jakoś wyróżnić swój smartfon na tle innych konstrukcji, które też dysponować będą flagowym CPU. Premierowy model mógłby być np. pierwszym smartfonem dysponującym (o ile taki powstanie) Snapdragonem 875 Plus. Jest to jednak mało prawdopodobne, ponieważ ulepszona wersja procesora zwykle dodawana jest do portfolio dopiero w połowie roku. Z kolei źródła, do których dotarł Digital Times, sugerują, że smartfon ujrzy światło dzienne jeszcze pod koniec tego roku.Źródło: Digital Times, foto: Asus, Qualcomm