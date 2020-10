Część koncernu MSI sprzedawała grafiki RTX 3080 po spekulacyjnych cenach

MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio - właśnie ten model w niedozwolony sposób sprzedawał Starlit Partner / foto. MSI

Nvidia i producenci kart mają problem, ale teoretycznie sami go dodatkowo nie napędzają, to niefortunny zbieg okoliczności. Wątek. Klienci rzucili się na towar, a produkcja nie wyrabia. Do całego spekulacyjnego procederu wytwórcy nie przykładają ręki. W końcu to nie oni podnoszą ceny, tylko końcowi sprzedawcy, prawda? Niezupełnie. Przynajmniej w jednym przypadku związanym z MSI, do czego doszli użytkownicy serwisu Reddit.Firma Starlit Partner sprzedawała w USA na eBay nowe grafiki MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio za 1359 dolarów (około 5190 złotych) zamiast standardowej ceny 759 dolarów (2900 złotych), czyli drożej aż o 600 dolarów (2290 złotych), co jest prawie dwukrotnością normalnej należności za towar. Na pierwszy rzut oka nic w tym dziwnego. Sklep chce zarobić na całym zamieszaniu. Okazało się, że Starlit Partner jest "zależną jednostką sprzedaży" MSI, co spotkało się z mocną dezaprobatą społeczności.