NZXT prezentuje płyty główne Z490. To sprzęt, czy dzieła sztuki?

NZXT N7 Z490 - zapamiętajcie tę nazwę.

Płyty główne do komputerów osobistych rzadko kiedy budzą jakiekolwiek emocje. Miłośnicy nowych technologii i gier komputerowych na ogół interesują się procesorami, kartami graficznymi i wszelakiej maści akcesoriami. Najnowsze płyty główne NZXT, przygotowane we współpracy z firmą ASRock, są jednak obecnie na ustach wielu osób. Dlaczego? Rzućcie tylko okiem.NZXT to producent kojarzony przede wszystkim z wysokiej jakości obudowami komputerowymi. Tymczasem, firma nawiązała współpracę z firmą ASRock, której owocem są przepiękne płyty główne ATX z chipsetem Z490, współpracujące z najwydajniejszymi procesorami Intel Core 10. generacji wykorzystującymi podstawkę Socket 1200. Ich znakiem rozpoznawczym jest pokrywa zasłaniająca lwią część płytki PCB, w kolorze białym lub czarnym. Nie zakrywa ona przy tym w zasadzie żadnych elementów generujących wysokie ciepło.

Efektowne osłony na PCB nie mają pogarszać wydajności płyt. Nie zakrywają żadnych komponentów generujących duże ilości ciepła. | Źródło: NZXT

Czarna, czy biała? NXZT N7 Z490 sprzedawane będą w dwóch wariantach kolorystycznych. | Źródło: NZXT

Wygląd z najwyższej półki, a cena...

NZXT N7 Z490 są w stanie obsłużyć nawet 128 GB pamięci RAM o taktowaniu do 4266 MHz oraz nawet dwie karty graficzne AMD Radeon za sprawą wsparcia dla CrossfireX i obecności odpowiednich złącz PCI-E na powierzchni płyty. Nie zabrakło podświetlenia RGB oraz sześciu złącz na wentylatory (i jednego na pompę wody), którymi sterować można z poziomu aplikacji NZXT CAM.NZXT N7 Z490 dysponuje dziesięciofazową sekcją zasilania procesora w układzie 8+2 DrMOS, która poradzi sobie nawet z procesorami Intel Core i9. Na użytkowników czekają moduły Wi-Fi 6 (ax) i Bluetooth 5.1, a także dwa gniazda M.2 na dysku SSD, czy też układ dźwiękowy ALC1220 z kondensatorami Nichicon Fine Gold.Płyta główna NZXT N7 Z490 obsługuje do piętnastu (!) portów USB, z których trzy są w wersji 3.2 Gen 2 o przepustowości 10 Gb/s. Dwa z nich wyprowadzono na tylnym panelu (w tym USB-C), jeden zaś można podpiąć pod frontowy panel kompatybilnej obudowy.Cena NZXT N7 Z490 może okazać się dla wielu zaskakująca. Sprzęt trafi do polskich sklepów pod koniec października w cenie ok. 900 złotych. Będzie to jeden z tańszych przedstawicieli średniego segmentu cenowego.Źródło: NZXT