Intel zapowiada desktopowe procesory Rocket Lake. PCIe 4.0 i nowe chipsety w 2021 roku

Co, znów zmiana w celu obsługi nowych procesorów? Niezupełnie. Nowe płyty i chipsety będą opcjonalne. Nawet na obecnych konstrukcjach wysokiego segmentu przeznaczonych do CPU Intel Core 10 generacji będzie można wstawić przyszłe procesory i czerpać korzyści z PCI-Express 4.0, które jest dwukrotnie szybsze względem PCI-Express 3.0. Po prostu podobnie jak miało to miejsce np. w przypadku przechodzenia z 8 na 9 generację czy 6 na 7, pojawią się ulepszone chipsety i nowe płyty główne, które będą bardziej zaawansowane technicznie, ale wcale nie obowiązkowe dla kolejnych CPU ze stajni niebieskich.





PRIME Z590M PLUS/Z590-P/-V



Utrzyma się tradycja dwóch generacji na jednej podstawce. Chipsety będą miały oznaczenia numeryczne z kolejnej setki. Zamiast Z490 dostaniemy Z590. Podobno ASUS pracuje już nad modelami o nazwach Prime Z590M Plus, Prime Z590-P czy Prime Z590-V, które są analogicznymi konstrukcjami do obecnie dostępnych z układami Z490.





Premiera już w Q1 2021

Według powiązanego z gamingiem oficjalnego komunikatu Johna Bonini pracującego w Intelu (na stanowisku VP and GM of Client Computing Group Desktop, Workstations and Gaming), procesory Intel Rocket Lake dla komputerów stacjonarnych będą miały swoją premierę w pierwszym kwartale 2021 roku, czyli relatywnie niedługo. Najpewniej ponownie będziemy mieli do czynienia z procesem technologicznym 14 nm "z plusami", choć do końca nie wiadomo. Potwierdzono jedynie datę i obsługę standardu PCI-Express 4.0.



