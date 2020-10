Pierwsze na świecie moduły RAM DDR5 zaprezentowane przez SK Hynix

Historyczne dostępne w czasie premiery parametry kolejnych generacji DDR, w tym DDR5 / foto. SK Hynix

Firma już jesienią 2018 roku opracowała pierwszą na świecie pamięć 16 Gb DDR5 DRAM, ale było to jeszcze na długo przed zamknięciem wytycznych specyfikacji standardu DDR5. Jednak dzięki tym wstępnym modułom i dostarczeniu przykładowego sprzętu chociażby Intelowi, prace nad standardem pod kątem testów funkcjonalności, trzymania parametrów i zgodności mogły odbywać się sprawnie i niedawno zaowocować wspominanym. Oczywiście SK Hynix także przeprowadzał testy we własnym zakresie chociażby w porozumieniu z producentami SoC.Zaprezentowane kości DDR5 od SK Hynix obsługują transfery w przedziale 4800 - 5600 Mb/s, co jest około 1,8 razy lepszym wynikiem niż w przypadku poprzedniej generacji DDR4. Poza tym napięcie robocze zostało obniżone tak jak za każdym razem przy wejściu nowej edycji DDR. Tym razem z 1,2 V (dla DDR4) do 1,1 V, co ma przekładać się na zmniejszenie poboru energii elektrycznej o 20 proc. Rozwinęła się także standardowa pojemność, która już na premierę sprzedażową będzie wynosić od 8 GB do 32 GB (oczywiście można kupić równie pojemne kości DDR4, ale nie było to możliwe na początku w 2013 roku), a dzięki technologii TSV, będzie można tworzyć nawet kości mające 256 GB.