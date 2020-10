iPhone 12 będzie miał czytnik... z boku? Tak sugerują plotki

Zupełnie jak w tanim Redmi.





Czytnik linii papilarnych może powrócić

Czy czytnik odcisku palca powróci w iPhone'ach 12? / Foto: MyDrivers

W iPhone'ach 11 nie znajdziemy żadnego czytnika linii papilarnych. Firma polega na Face ID, które zadebiutowało w iPhonie X w 2017 roku. Technologia bazuje na siatce punktów rzucanych w podczerwieni na twarz użytkownika i odczytywanych następnie przez aparat TrueDepth.Nie wszystkim podobał się taki obrót sprawy - wiele osób preferuje tradycyjne odblokowywanie smartfona palcem zamiast twarzą. Jeśli jesteś jedną z nich, to mam dobre wieści.Według informacji serwisu MyDrivers nadchodzące iPhone'y 12 mogą być wyposażone w zmodyfikowany przycisk zasilania. Podobno zostanie z nim zintegrowany czytnik biometryczny umożliwiającym odblokowanie smartfona palcem. Według grafik mają go otrzymać wszystkie modele.Taka forma odblokowywania telefonu jest w zasadzie bardzo wygodna - po kliknięciu przycisku odblokowania jest natychmiast gotowy do pracy. Takie czytniki są bardzo szybkie i dopracowane i możliwe, że właśnie dlatego Apple zdecyduje się na taką opcję zamiast czytnika wtopionego w ekran.