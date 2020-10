Samsung i Huawei liderami sprzedaży smartfonów. Apple zamyka podium

Zestawienie nieco zaskakuje.

Pandemia koronawirusa spowodowała spadki w niemalże każdej branży. Nie inaczej jest w przypadku rynku smartfonów. W sieci ukazało się właśnie zestawienie sporządzone przez ComprarAcciones podsumowujące drugi kwartał 2020 roku. Okazuje się, że w przeciągu kilku ostatnich miesięcy sprzedano o 20,4% mniej telefonów, niż w analogicznym okresie 2019 roku. Mowa o 294,7 mln urządzeń.Jak wygląda podium rankingu? Tutaj bez większych zmian –). Dopiero bliższe spojrzenie pozwala dostrzec pewne znaczące różnice. Ciekawe jest bowiem to, iż najdotkliwszą stratę zaliczył Samsung. Koncern sprzedał „jedynie” 54,7 mln smartfonów – w drugim kwartale 2019 było to 75,1 mln egzemplarzy.wyszedł z pandemii nieco obronną ręką, gdyż spadek wyniósł „wyłącznie” 3,9 mln telefonów (54,1 mln w porównaniu z 58 mln w drugim kwartale 2019 roku). Przy okazji, chiński producent może poszczycić się dominacją swojego rodzimego rynku na poziomie 42,6% udziałów.

Co się zaś tyczy Apple – gigant z Cupertino niemalże nie zauważył zmian. Rok temu (w drugim kwartale) sprzedał 38,5 mln smartfonów, a teraz 38,3 mln. Mówimy więc o dosyć znikomym spadku. Analitycy zaznaczają, że wpływ na to mogła mieć aktywniejsza obecność w Chinach.Kolejne miejsca w rankingu to głównie chińskie marki. Xiaomi „zajęło” chociażby 10,2% rynku a Oppo – 8,6%. Niech te liczby Was jednak nie zmylą. Popularne w m.in. w Polsce Xiaomi być może nie dominuje rynku w całym spektrum, ale niektóre smartfony firmy sprzedawały się niemalże najlepiej na świecie.Pierwszą połowę 2020 roku wygrał. Tym samym zostawił w tyle Samsunga Galaxy A51 (11,4 mln sztuk). Przedstawiciela koreańskiego koncernu niemalże dogonił jednak Xiaomi Redmi Note 8 (11,0 mln) oraz Xiaomi Redmi Note 8 Pro (10,2 mln).Sytuację na smartfonowym rynku trudno teraz przewidzieć. Nie wiadomo jak potoczą się kolejne miesiące – głównym powodem takiego stanu rzeczy jest nieustannie zmieniające się globalne warunki związane z pandemią koronawirusa. Trudno jednak liczyć na jakieś drastyczne zmiany w rankingu.Źródło: ComprarAcciones / Foto. instalki.pl