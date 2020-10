MateBook X i MateBook 14 - smukłe laptopy Huawei debiutują w Polsce

Kolejna premiera.

MateBook X / foto. Huawei

Huawei MateBook 14

MateBook 14 / foto. Huawei

MateBook X wyróżnia się też bardzo smukłą i bardzo lekką obudową. Urządzenie waży zaledwie 1 kg, a szerokość obudowy laptopa w najszerszym miejscu wynosi jedynie 13,6 mm. MateBook X wyposażono w touchpad, który jest o 26% większy w porównaniu z urządzeniami Huawei poprzedniej generacji, a cała jego powierzchnia rejestruje dotyk. Laptop został także wyposażony w pełnowymiarową klawiaturę oraz system głośników składający się z dwóch głośników wysokotonowych i dwóch niskotonowych.Urządzenie napędza procesor, wspierany przez 16 GB pamięci operacyjnej, co zapewnia najwyższą wydajność podczas codziennej pracy. Pamięć wewnętrzna wynosi 512 GB. Huawei MateBook X to także pierwszy notebook obsługujący Wi-Fi 6, który oferuje trzykrotnie szybszy transfer danych.Huawei MateBook X mieści baterię o pojemności 42 Wh i obsługuje technologię– 30 minut ładowania pozwala na oglądanie filmów przez 4 godziny. Do laptopa dołączona jest kieszonkowa ładowarka 65 W, która obsługuje uniwersalny port USB-C. Można nią naładować również inne urządzenia wyposażone w ten port. Komputer umożliwia również szybsze łączenie się z innymi urządzeniami, dzięki wbudowanej w touchpad funkcji Huawei Share. Użytkownik może jednocześnie sterować smartfonem i laptopem, prowadzić rozmowy wideo, a nawet edytować pliki zapisane na smartfonie bezpośrednio za pomocą komputera. System operacyjny preinstalowany na MateBook X to Windows 10 Home.foto. HuaweiMateBook X będzie dostępny na polskim rynku w rekomendowanej cenie detalicznejw dwóch wariantach kolorystycznych: srebrnym i zielonym, przy czym wersja zielona pojawi się w sprzedaży. W czasie przedsprzedaży nowe laptopy można zamówić wraz ze smartwatchem Huawei Watch GT 2 i plecakiem Huawei Classic Backpack.Sprzęt jest już w naszej redakcji, a pełna recenzja zostanie opublikowana wkrótce.MateBook 14 to nowy model w portfolio laptopów Huawei, który wyróżnia się smukłą konstrukcją. Urządzenie waży, a szerokość obudowy laptopa w najszerszym miejscu wynosi 15,9 mm. Wysoką wydajność zapewnia procesor, zbudowany w zaawansowanym, 7-nanometrowym procesie technologicznym oraz – w zależności od konfiguracji – 8 lub 16 GB pamięci operacyjnej.Pamięć wewnętrzna MateBook 14 w zależności od konfiguracji wynosi 256 GB lub 512 GB. Laptop został wyposażony w system Shark Fin 2.0, który skutecznie optymalizuje przepływ powietrza rozpraszając generowane podczas pracy laptopa ciepło, przez co urządzenie działa bardzo cicho, a system nie przegrzewa się. Laptop został wyposażony został w baterię o pojemności 56 Wh.MateBook 14, podobnie jak nowy MateBook X wyposażony został w duży, wygodny touchpad, który jest o 30% większy w porównaniu z urządzeniami Huawei poprzedniej generacji. W touchpad wbudowany został także Huawei Share, dzięki czemu użytkownik może w wygodny i szybki sposób przesyłać dane między laptopem a smartfonem lub tabletem Huawei, wyposażonym w technologię NFC.MateBook 14 – w zależności od konfiguracji – dostępny jest w rekomendowanej cenie detalicznejOba modele można kupić w sklepie internetowym huawei.pl , oficjalnym sklepie Huawei Warszawa w galerii handlowej Westfield Arkadia oraz w sklepach: Komputronik, Media Expert, Media Markt, Neonet, RTV Euro AGD, x-kom. U operatora Play będzie dostępny tylko MateBook 14.foto. HuaweiSprzedaż nowych laptopów w Polsce będzie wsparta kampanią marketingową 360 stopni. Komunikacjabędzie promować model MateBook X, najbardziej zaawansowany model w portfolio. W telewizyjnym spocie reklamowym, który od 8 października emitowany będzie w największych stacjach telewizyjnych, występuje ambasador marki Robert Lewandowski.Źródło: Huawei