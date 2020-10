Pierwsze wizualizacje nowego Oppo. To może być najpiękniejszy składany smartfon

Zapowiada się doskonale.

Jak na razie rynek składanych smartfonów rozwija się dość ospale, czego dowodem może być relatywnie wąska grupa producentów posiadających w swoim portfolio gotowe modele. To się jednak może wkrótce zmienić. Jak donosi serwis LetsGoDigital , firma Oppo złożyła patent na nowy model, który wyróżnia się pięknym designem oraz ciekawą konstrukcją zawiasu.Większość składanych smartfonów wykorzystuje zawiasy, które składają się na zewnątrz, przez co mniej chronią całą konstrukcję. Ze szkiców patentowych przedstawiających nowy model Oppo wynika natomiast, że producent chce zastosować zawias składający się do środka.

Nowy zawias ma gwarantować lepszą ochronę. | Źródło: LetsGoDigitalTaka konstrukcja ma redukować naprężenie matrycy przy otwieraniu i zamykaniu, co finalnie wpływa na jej dłuższą żywotność. Widzimy też, że sam zawias delikatnie wystaje poza obrys smartfona, przez co lepiej zabezpiecza cały mechanizm. Portal Gizchina w tej kwestii zwraca także uwagę na podobieństwo do niedawno zaprezentowanych wizualizacji składanego modelu HTC Na wizualizacjach smartfon prezentuje się doskonale. | Źródło: LetsGoDigitalNależy także przyznać, że pod względem wzornictwa “składak” Oppo prezentuje się znakomicie. Bardzo smukła obudowa otoczona jest wąskimi ramkami z minimalnym podbródkiem i czółkiem. Nie powiedziane, że sprzęt w takiej formie trafi do sprzedaży. Ba, nie mamy pewności czy w ogóle pojawi się rynku. Niemniej, jeżeli uda się go wyprodukować w niezmienionym kształcie, będzie to jeden z najpiękniejszych smartfonów.Konstrukcja wyróżnia się smukłą obudową | Źródło: LetsGoDigitalW kontekście składanych smartfonów z Chin warto przypomnieć też szalony model Xiaomi , o którym informowaliśmy w zeszły miesiącu. Mało jednak prawdopodobne, by sprzęt o tak odważnej (harmonijkowej) konstrukcji trafił w najbliższym czasie do oferty. W każdym razie wydawać się może, że pomysł Oppo ma dużo większą szansę na szybką komercjalizację.Źródło i foto: LetsGoDigital