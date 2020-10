Karta płatnicza z podświetleniem LED. Tak, stworzył ją Razer

PS to prawda.





Karta płatnicza Razer - wcale nie żartuję

Panie i panowie: twórcy gumy do żucia dla graczy gamingowego tostera powracają z nowym produktem stworzonym z myślą o drenażu portfeli nastolatków z całego świata CROSS miłośnikach wirtualnej rozgrywki. Firma Razer zaprezentowała kartę przedpłaconą Visa, oczywiście z podświetleniem LED. To środek płatniczy "zaprojektowany dla graczy, przez graczy".Dział marketingu Razera nie ustaje w podsuwaniu szefostwu pomysłów tworzenia kolejnych produktów z "lekkim" przymrużeniem oka. Wyrazem tego jest nowa Razer Card , karta płatnicza, która współpracuje z aplikacją Razer Pay. Za jej pomocą dokonywać można płatności w sieci, ale także płatności zbliżeniowych w sklepach stacjonarnych. Domyślnie jest to karta wirtualna, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby "ulepszyć" ją do fizycznego wariantu Premium, wyposażonego w podświetlane na zielono w momencie dokonywania transakcji logo firmy Razer.